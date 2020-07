10 clássicos da Sessão da Tarde para assistir no streaming · .

A Sessão da Tarde esteve presente na rotina de várias crianças, jovens e adultos desde que estreou nas tardes da Globo, em 1974. Nesses 46 anos, a faixa de filmes repetiu algumas histórias por diversas vezes, transformando-as em clássicos no imaginário do brasileiro. Porém, alguns longas queridinhos não aparecem na programação há bastante tempo. Para a felicidade do público, muitas dessas tramas estão nos streamings.

A repetição desses clássicos chegou a ser usada como brincadeira pelo perfil da emissora no Twitter. Em 2018, a Globo perguntou aos internautas qual longa eles acreditavam ter passado mais vezes na Sessão da Tarde. Para a surpresa do público, a resposta não foi A Lagoa Azul (1980), que acumulou 20 exibições. Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990) saiu vencedor da categoria, com 25 exibições.

Confira a publicação:

Pra quem ficou curioso, ‘Lagoa Azul’ passou 20 vezes na #SessãoDaTarde. A primeira em 1987.

Ficou com saudade de assistir a essas e outras histórias amadas pelos fãs da Sessão da Tarde? O . conta onde estão disponíveis dez clássicos da faixa vespertina para você maratonar durante o feriado:

Brooke Shields e Christopher Atkins em A Lagoa Azul (1980); filme muito repetido pela Globo

A Lagoa Azul (1980)

A quantidade de vezes que a Globo exibiu A Lagoa Azul e De Volta à Lagoa Azul (1991) virou até piada na internet. Juntos, os filmes passaram quase 30 vezes na Sessão da Tarde. Porém, as tramas não dão as caras na TV desde 2017. Se quiser matar a saudade da história, os dois longas estão disponíveis no Telecine Play.

O clássico conta a trajetória de Emmeline (Brooke Shields) e Richard (Christopher Atkins). Ainda crianças, eles sobreviveram a um naufrágio e, ao lado do marinheiro Paddy Button (Leo McKern), foram parar em uma ilha tropical desconhecida. Após algum tempo, o idoso morre. Emmeline e Richard, então, precisam aprender a viver sozinhos no local. Novas emoções influenciam o relacionamento deles, e os dois descobrem o amor durante a adolescência.

Mara Wilson interpreta Matilda, a menina com poderes especiais que conquistou o público

Matilda (1996)

A história de Matilda Wormwood (Mara Wilson) foi exibida 13 vezes nas tardes da Globo, sendo a última em janeiro de 2017. Caso você queira assistir mais uma vez ao clássico, pode contar com a Netflix e o Now.

Na trama, a garota de seis anos cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Após uma série de estranhos eventos ocorrerem em casa –quando Matilda descobre que possui poderes mágicos–, o pai resolve enviá-la à escola. O local é controlado com mão de ferro pela diretora Agatha Trunchbull (Pam Ferris), o que faz com que a menina apenas se sinta bem ao lado da professora Honey (Embeth Davidtz), que tenta ajudá-la o máximo possível.

Macaulay Culkin e Anna Chlumsky fizeram muita gente chorar com Meu Primeiro Amor (1991)

Meu Primeiro Amor (1991)

Se você não passou pelo trauma de assistir a esse filme na infância, a hora é agora! O drama protagonizado por Anna Chlumsky e Macaulay Culkin está disponível no HBO Go. Muito reprisado na Sessão da Tarde, o clássico se “despediu” da Globo em 2015. O filme conta a história de Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), uma garota de 11 anos que é obcecada pela morte.

Quando Harry (Dan Aykroyd), pai da protagonista, se apaixona por Shelly DeVoto (Jamie Lee Curtis), ela se sente ultrajada e quer fazer qualquer coisa que estiver em seu poder para separá-los. Para isso, Vada conta com a ajuda do melhor amigo, Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin), um garoto que é alérgico a tudo.

Stacey Dash e Alicia Silverstone viraram referência de moda em As Patricinhas de Beverly Hills

As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

Ainda bem que podemos contar com a Netflix e o Now para rever as icônicas Cher Horowitz (Alicia Silverstone) e Dionne Davenport (Stacey Dash). As patricinhas foram ótimas companhias do público que acompanhou a Sessão da Tarde entre 1999 e 2014, ano em que a comédia foi exibida pela última vez na Globo.

Superficial, rica e socialmente bem-sucedida, Cher é a garota mais popular de sua escola em Beverly Hills. Ela decide praticar boas ações e resolve fazer uma transformação em uma estudante um pouco cafona. Mas quando a amiga se torna mais popular do que ela, a menina mimada fica decepcionada. Além disso, Cher precisa lidar com a paixão que sente por Josh (Paul Rudd), o enteado de seu pai.

Macaulay Culkin viveu grandes emoções no primeiro filme da franquia Esqueceram de Mim

Esqueceram de Mim (1990)

Se o fã do primeiro filme da franquia protagonizada por Macaulay Culkin dependesse só da Globo, estaria se sentindo órfão desde 2003, quando a emissora exibiu pela última vez o longa na Sessão da Tarde. Porém, aqueles que querem se divertir com a história mais uma vez podem encontrá-la no catálogo do Telecine Play.

Na trama, o levado Kevin McCallister (Culkin) não se comporta na noite anterior de uma viagem para Paris. A mãe o faz dormir no sótão, e ele deseja que a família não esteja em casa. Após os McCallisters irem para o aeroporto sem Kevin, o menino de oito anos acredita que o seu pedido se tornou realidade. Sozinho, ele percebe que dois vigaristas planejam roubar a residência e precisa proteger a casa dos ladrões.

Robin Williams (1951-2014) protagoniza Jumanji (1996), um dos clássicos dos anos 1990

Jumanji (1996)

Você terá sorte se quiser assistir mais uma vez a um jogo de tabuleiro que mudou completamente a vida de Alan Parrish (Robin Williams)! O filme está disponível no Prime Video, Telecine Play, Now e até Globoplay. Jumanji não é exibido nas tardes da Globo desde 2008… Saudade, né?

O longa conta a história de um menino que desapareceu misteriosamente. Ninguém acreditou na história contada pela melhor amiga dele: a de que Alan tinha sido sugado para dentro de um jogo. Porém, 26 anos mais tarde, duas crianças acham o tabuleiro no sótão da casa para qual se mudaram. Eles acabam libertando Alan de sua “prisão” na floresta, e o protagonista precisa urgentemente encerrar o jogo que começou há mais de duas décadas.

Lindsay Lohan viveu gêmeas em Operação Cupido (1999), sucesso da Disney nas tardes

Operação Cupido (1999)

As traquinagens das gêmeas Hallie e Annie, ambas interpretadas por Lindsay Lohan, podem ser conferidas pelos assinantes do Prime Video e do Now! A história das irmãs, separadas ainda pequenas após o divórcio dos pais, foi exibida pela última vez na Sessão da Tarde há quase sete anos. Já deu tempo de sentir saudade, né?

No filme, uma das meninas ficou com a mãe, Elizabeth (Natasha Richardson), e outra com o pai, Nicholas (Dennis Quaid), depois da separação. Um dia as duas se encontram em um acampamento de verão e se dão conta do parentesco até então desconhecido. Na hora de voltar para casa, elas trocam de lugar e elaboram um plano para que o casal retome o casamento e a família enfim possa se reunir.

Robin Williams fez de tudo para ficar perto dos filhos em Uma Babá Quase Perfeita (1993)

Uma Babá Quase Perfeita (1993)

É praticamente impossível que você tenha crescido assistindo a Sessão da Tarde sem se deparar com esse clássico que aquece o coração. O filme protagonizado por Robin Williams (1951-2014) foi exibido mais de 11 vezes na faixa das tardes da Globo, sendo a última em 2008. E ele está disponível no Telecine Play e Now.

O longa conta a história de Daniel Hillard (Williams), um homem que acaba de se separar de Miranda (Sally Field) e perdeu o seu emprego. Impedido pela ex-mulher de passar mais tempo com os filhos, ele tem uma ideia inusitada para recuperar a relação com as crianças. Daniel se veste como uma senhora idosa escocesa e tenta conseguir o cargo de babá no seu antigo lar.

Ashley Olsen e Mary-Kate Olsen apareceram muitas vezes na Sessão da Tarde nos anos 1990

As Namoradas do Papai (1995)

Mary Kate e Ashley Olsen foram figurinhas carimbadas na Sessão da Tarde nos anos 1990 e 2000. Os filmes das gêmeas divertiram o público, que se lembra até hoje das aventuras das meninas. Disponível no catálogo da Netflix e do Telecine Play, As Namoradas do Papai passou pela última vez nas tardes da Globo em 2013.

Na trama, Amanda (Mary Kate Olsen) é uma pobre menina órfã que conhece Alyssa (Ashley Olsen), filha de um viúvo milionário, no acampamento de verão. Idênticas, as meninas trocam de lugar e causam várias confusões. Elas juntam forças para unir o pai rico de Amanda com a benevolente Diane (Kirstie Alley), uma assistente social.

Patrick Swayze (1952-2009) e Whoopi Goldberg divertiram o público no clássico do cinema

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990)

Whoa… My love, my darling! Quem aí não suspirou ao ouvir a música de Ghost nos anos 1990, né? De acordo com a Globo, o clássico é o filme com o maior número de exibições na Sessão da Tarde: 25 vezes. Porém, o romance não dá as caras da tela da emissora desde fevereiro de 2018. Para matar a saudade desse amor que vai além da vida, o público pode recorrer ao Now, ao Prime Video e à Netflix.

Na história, Molly Jensen (Demi Moore) e Sam Wheat (Patrick Swayze) são um casal apaixonado que tem um fim trágico: ele é assassinado durante o que parecia ser um assalto. Mas o espírito de Sam não vai para o plano espiritual e tenta avisar Molly que ela corre risco de vida. Para se comunicar com a mulher, o espírito conta com a ajuda de Oda Mae Brown, uma médium trambiqueira interpretada por Whoopi Goldberg, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo papel.

