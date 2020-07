10 notícias de tecnologia para você começar o dia (29/7)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (28). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Igreja pede R$ 1 bilhão da Netflix na Justiça, mas acaba no prejuízo. A Templo Planeta do Senhor queria indenização por especial do Porta dos Fundos, mas abandonou pedido e terá que arcar com custos da ação.

2. Dados de 1,3 milhão de alunos e docentes da Anhembi Morumbi foram expostos. Alunos e professores tiveram dados como RG, CPF, endereço e documentos expostos em vulnerabilidade.

3. Correios podem entrar em greve em agosto após corte de benefícios. Com a mudança, os funcionários terão uma redução no adicional de férias, na licença maternidade, no adicional noturno, entre outros benefícios que foram incorporados ao salário.

4. Disney+ deve chegar ao Brasil no final de 2020. Serviço de streaming vem para concorrer com Netflix, Amazon Prime Video e Telecine.

5. Covid-19: sintomas podem permanecer durante meses, mesmo em casos leves. Relatório aponta que ao menos 1/3 dos recuperados apresentam problemas pulmonares, fadiga, congestão e confusão mental nas semanas seguintes à contaminação.

6. Auxílio Emergencial: Dataprev aprova 800 mil pedidos contestados. Novos beneficiários realizaram a solicitação entre 23 de abril e 19 de julho.

7. Paraná pode se tornar polo de produção de vacinas contra covid-19. O governo estadual negocia parcerias com a China e a Rússia para testar e produzir os imunizantes desenvolvidos pelos dois países.

8. Galaxy Note20 e Note20 Ultra custarão até € 1.449, cita vazamento. Preços dos smartphones foi publicado, em euro, antes do anúncio no dia 5 de agosto.

9. Emmys 2020: os indicados à maior premiação da TV americana. Confira a relação completa de indicados ao Emmy Awards 2020.

10. TIM, Vivo e Claro fazem nova oferta de R$ 16,5 bilhões pela Oi. Segunda proposta vinculante do trio é resposta ao lance aceito da Highline do Brasil.