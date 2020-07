11º BPM combate o tráfico de drogas na COHAB em Penedo

Policiais do 11º BPM, através das guarnições do Pelopes 1, Pelopes 2, além da equipe Horus, obtiveram informações que estava ocorrendo tráfico de drogas na Travessa Arizona, COHAB, local também conhecido como ‘Beco da Periquita’. As informações passadas era que um elemento estaria realizando venda de drogas naquele local.

Chegando até lá, foi encontrada uma senhora, juntamente com a irmã do indivíduo apontado como traficante. Elas estavam arrumando umas malas, onde após a polícia averiguar, foi encontrada duas balanças de precisão, uma quantidade de cocaína e 05 bombinhas de maconha.

Em virtude da mesma estar dentro da residência, a guarnição foi informada pela mesma que residia na casa ao lado, momento em que os militares solicitaram para adentrar na casa e a mesma autorizou. Já no interior do imóvel, a Polícia Militar encontrou uma espingarda cal. 36 com redutor para cal. .38, porém a mesma informou pertencer ao seu esposo que não se encontrava na residência.

Ao ser questionada sobre as drogas encontradas, a mesma informou ser do seu sobrinho, porém ele não se encontrava, estava na casa de um amigo. Com essa informação, uma guarnição policial foi até o local e ao chegar nas proximidades encontrou F. S. na companhia de mais dois indivíduos, de pré-nomes Y. e C. D.

Ao trazer os três indivíduos para o local da denúncia, o C. D. informou que mantinha uma residência onde escondia uma pistola e drogas, e que estas também pertenciam ao Y. e ao F.

Prontamente as guarnições se dirigiram ao local e os materiais citados foram apreendidos:

50 bombinhas de maconha

02 balança de precisão

40 gramas de maconha

14,4 gramas de cocaína

01 caderno com anotações

01 celular LG

R$ 57,00 reais em espécie

01 pistola calibre 765

10 munições cal. 32

01 espingarda calibre .36 com adaptador para cal .38

06 munições cal .38

05 kg chumbo em esferas

Envolvidos nesta ação:

F S – 20 anos – masculino

Y A R N – 19 anos – masculino

C D A da S – 20anos – masculino

M J S – 34 anos – feminino

Com informações do 11º BPM