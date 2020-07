3 razões para estudar com aulas particulares

As aulas particulares têm sofrido um boom nos últimos meses, mas na modalidade a distância. A necessidade de distanciamento social e escolas fechadas são as razões para esse crescimento.

Se antes elas eram mais procuradas para reforçar conteúdos específicos, aqueles que geravam mais dificuldade, agora se tornaram essenciais para qualquer meta.

A falta das aulas presenciais faz com que as didáticas particulares, mesmo que online, sejam uma luz no fim do túnel para salvar o ano letivo em tempos de pandemia.

Mas quais seriam os benefícios reais das aulas particulares para os jovens? Selecionamos alguns deles para você conhecer e pensar em adotar essa estratégia em casa.

1 – Foco total no aluno

Em qualquer circunstância, as aulas particulares visam focar o ensino em uma só pessoa – quando não são contratadas para grupos, obviamente.

Esses encontros, pessoais ou online, criam a relação direta professor-aluno, ajudando o docente no processo de conhecimento das necessidades de seu pupilo e de como é a melhor didática.

2 – Ritmo conforme o aluno

Outra característica importante das aulas particulares é o ensino personalizado, levando em consideração o perfil de cada aluno para aprender determinada matéria.

Nos primeiros encontros o professor poderá ter a noção do nível do aluno acerca do conteúdo que será ensinado. Também verá o seu ritmo de aprendizagem.

A partir disso, conseguirá criar um cronograma de acordo com as características do aluno, respeitando o tempo dele e obtendo resultados mais efetivos.

3 – Aluno mais autoconfiante

De acordo com os psicopedagogos, os alunos que aprendem determinadas matérias em aulas particulares apresentam um nível menor de frustração em suas metas de ensino.

Estudantes que estão decepcionados com sua aprendizagem no dia a dia da escola, faculdade, do curso pré-vestibular, para concursos, etc., tendem a perder a autoconfiança.

A partir dessas aulas, podem resgatar essa segurança conforme for aprendendo e melhorando seu nível de conhecimento, suas notas em provas e seu desempenho de modo geral.

E então, preparado para contratar aulas particulares e ficar craque naquilo que tem dificuldade?

