30.718 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira, 6, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 505 casos e 28 novos óbitos. Em Sergipe, 30.718 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 826 morreram. Dos 28 óbitos, 24 estavam em investigação e foram confirmados. Ainda aguardam resultado 3.386 exames.

De Aracaju, são 13 mortes, sendo nove homens: 53 e 63, com hipertensão e diabetes; 51 e 79, com diabetes; 92, com hipertensão; 48, 63, 65, 77, sem comorbidades. As mulheres são: 39, com imunossupressão e doença neurológica; 92, com neoplasia e hipotireoidismo; 80, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; e 94, sem comorbidades.

Em Nossa Senhora do Socorro, cinco mortes, sendo três homens: 65, sem comorbidades; 86, com diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; 59, com hipertensão. As duas mulheres são 82, com hipertensão e cardiopatia; e 73, sem comorbidades. De São Cristóvão, duas mulheres: 57, cardiopata; e 53, com síndrome consumptiva, hipotireoidismo e doença de crohn.

Em outras cidades, mais oito óbitos, com seis homens: jovem de 19 anos, sem comorbidades, residente de Poço Verde; 57, de Itabaiana, com obesidade e hipertensão; 57, de Ribeirópolis, hipertenso e diabético; de Japoatã; 69, com doença pulmonar obstrutiva crônica; 77, de Riachão do Dantas, com doença respiratória crônica, doença cardiovascular e diabetes; 41, de Capela, com diabetes, hipertensão e obesidade. As vítimas do sexo feminino são: criança de seis anos, residente de Laranjeiras, com doença cromossômica; e 76, de Arauá, com hipertensão.

São 19.552 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 57.574 exames e 26.856 foram negativados. Estão internados 725 pacientes, sendo 276 em leitos de UTI (152 na rede pública, sendo 150 adultas e 2 pediátricas; e 124 na rede privada, sendo 121 adultas e 3 pediátricas) e 449 em leitos clínicos (276 na rede pública e 173 na rede privada). São investigados mais 18 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.

Fonte: Governo de Sergipe