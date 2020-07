4 pensadores gregos para você citar na redação do ENEM

Estudiosos e pensadores gregos encontraram respostas para muitos questionamentos humanos. Também foram os responsáveis por descobertas em diversas áreas do conhecimento.

Por isso eles são uma referência para tratar de variados temas, afinal, seus conceitos, pensamentos e estudos conseguem embasar argumentos de forma.

Sendo assim, você pode conhecer os principais para deixar a redação do ENEM mais fundamentada, algo que é excelente para alcançar uma boa nota. Os corretores adoram dissertações que têm uma base teórica.

Selecionamos quatro pensadores gregos que podem ser usados por você na redação!

Tales de Mileto

Tales de Mileto (624 a.C.-558 a.C.), filósofo, matemático e astrônomo, trabalhou para provar a existência de um “princípio único” que, para ele, era a água. Esse bem originaria todas as demais coisas. Enfrentou a discordância de muitos colegas da classe por manter esse pensamento.

Além disso, encabeçou a teoria da presença divina em todos os elementos da natureza.

Sócrates

Um dos expoentes da filosofia clássica grega, Sócrates teve suas obras disseminadas graças a seus alunos Platão e Xenofontes. Sua crença principal é acerca da limitação da sabedoria humana pela ignorância. “Só sei que nada sei” é uma de suas frases icônicas.

Seu legado permeia também o incentivo a decisões tomadas a partir do debate e diálogo. Era a favor do processo da dialética, no qual a verdade é obtida após perguntas e respostas.

Platão

Um dos mais famosos pensadores gregos, o filósofo Platão fundou a Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do Ocidente. Foi aluno de Sócrates e Aristóteles e é conhecido por seus diálogos dicotômicos, entre o mundo das ideias e o da inteligência.

Uma de suas crenças é que a alma é imortal. Seu diálogo mais famoso é A República, de onde sai a alegoria célebre o Mito da Caverna.

Epicuro

Por fim podemos citar Epicuro, um dos pensadores gregos do período helenístico seguidores dos conceitos de Platão.

Seu objetivo principal era alcançar a felicidade, estado que se caracteriza pela aponia, ou seja, a ausência de dor (física) e ataraxia, que significa alma sem perturbações. Embasou grande parte de seu pensamento na natureza dos seres vivos, que se aproximam dos prazeres da vida buscando se afastar das angústias.