5 contratações do Corinthians que era melhor nem ter feito

Em lance em que é lembrado pela fiel torcida até os dias atuais, Pato, na decisão por vaga para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Grêmio, desperdiçou penalidade, entregando bola tranquila ao goleiro adversário Dida.

Depois de reforçar sua má passagem pelo Timão, o atacante foi envolvido em transação com Jadson, do São Paulo. O empréstimo foi firmado por dois anos. Após passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, o atleta voltou ao Timão, em 2016, mas voltou a ser repassado, dessa vez para o Villarreal, da Espanha.