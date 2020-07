5 dicas para estudar em casa sem se distrair

Estudar em casa tem suas vantagens: é um ambiente familiar, onde você fica aconchegado e que não gera tanta cobrança.

No entanto, existem algumas razões pelas quais pode ser difícil aprender conteúdos estando no ‘conforto do lar’. Com tantas distrações, é bem fácil procrastinar. E aí já viu, né? Quando começa a perder o foco lá se vão horas deixando para depois tarefas que são importantes.

E em tempos de pandemia, o estudo em casa se tornou comum e necessário para praticamente todos os estudantes, das crianças pequenas aos concurseiros.

Felizmente, existem alguns truques para ajudá-lo a ser mais produtivo. Selecionamos cinco deles para você testar e conseguir estudar em casa com maior qualidade.

1 – Método de estudo ativo

O estudo ativo consiste em fazer perguntas antes, durante e depois do tempo de dedicação ao aprendizado. Isso ajuda a orientar seu cronograma de estudo, a mantê-lo no caminho certo e refletir sobre o que é preciso melhorar para estudar em casa com mais eficiência.

Perguntas a serem feitas antes de estudar:

O que estou prestes a aprender?

O que eu já sei sobre esse assunto?

Perguntas a serem feitas durante o estudo:

Como essas informações se encaixam em uma imagem maior?

Entendo o que acabei de ler?

Posso parafrasear?

Existem palavras-chave ou ideias que eu preciso escrever? Por que essas palavras e ideias são importantes?

Perguntas a serem feitas depois de estudar:

O que posso tirar desse dia de estudo?

O que preciso revisar ou aprender na próxima vez?

2 – Tenha uma boa noite de sono

Estudantes de todas as idades devem dormir pelo menos oito horas todas as noites, segundo dizem os especialistas.

É a melhor maneira de garantir que o cérebro esteja atualizado e pronto para processar todas as informações aprendidas durante o dia.

Apesar de ser tentador ficar acordado até tarde, não é uma boa ideia caso queira potencializar seus estudos.

3 – Horário certo para estudar

Algumas pessoas são ‘noturnas’, enquanto outras são mais produtivas pela manhã e tarde.

Por isso, personalize a sua hora de estudos conforme o seu perfil de produtividade. Mas não deixe de determinar um horário para estudar em casa todos os dias.

Quando se tem metas como passar em concursos ou vestibulares, o ideal é estudar um pouco pelo menos seis dias da semana, tirando um de folga. Você pode começar com uma hora e ir aumentando gradativamente. É o que propõe o estudo progressivo, um método eficiente para esses objetivos.

4 – Área para estudar em casa

Seja na mesa da cozinha ou na escrivaninha em seu quarto, destine um canto de sua casa para seus estudos diários. Não é muito apropriado estudar na cama ou no sofá, pois fatalmente você vai se distrair e querer deitar, descansar, ver TV, rs.

Mais importante que o tipo e tamanho de ambiente é mantê-lo limpo e organizado. E tente manter o seu celular distante, no silencio ou desligado, se possível. Isso também vale para outros eletrônicos.

5 – Método Pomodoro

Use um cronômetro para ajudar a manter o controle de tempo e garantir o cumprimento do cronograma criado.

Definir um cronômetro ajuda a manter o foco na tarefa em questão, comprometido com o trabalho até o cronômetro disparar e ajuda a mantê-lo no caminho certo para cobrir todo o material necessário.

Acima de tudo, ajuda a manter o seu tempo de pausa eficaz e sem culpa (porque você ganhou!).

