Conseguir emprego em tempos de pandemia não está nada fácil. Mas continuar buscando emprego é necessário para muita gente. Se este for o seu caso, aproveite esse artigo, pois presentamos 5 dicas para incrementar o seu currículo.

Com a situação de quarentena causada pelo coronavírus no país e em todo o mundo, a economia sofreu uma queda considerável, aumentando, assim, as taxas de desemprego. Por outro lado, ainda surgem muitas oportunidades para aqueles que estão bem preparados para o mercado e têm um bom currículo.

Dicas para incrementar seu currículo

Nesse sentido, nossas dicas visam tornar o seu perfil profissional mais atrativo para as empresas. Veja abaixo:

1. Invista em cursos EaD

Ter uma boa formação é ainda uma das melhores maneiras de tornar seu currículo mais qualificado. Desse modo, invista em cursos EaD na sua área de atuação.

Nesse momento em que a recomendação é ficar em casa, recorrer aos cursos on-line é a melhor opção para aprender coisas novas. Há diversos cursos gratuitos, mas vale a pena investir um pouco mais, principalmente quando o curso for reconhecido no mercado. Priorize cursos que dão certificação legal.

2. Aprenda uma ou mais línguas estrangeiras

Sim, por mais difícil que pareça, aprender uma língua estrangeira continua sendo uma ótima forma de melhorar o seu currículo. Cada vez mais empresas necessitam de funcionários que dominem ao menos uma língua estrangeira.

As oportunidades de trabalho com a internet despontaram durante a quarentena e muitos microempresários precisam de pessoas com conhecimento de inglês para potencializar suas plataformas e redes, por exemplo.

3. Realize trabalhos voluntários

A falta de experiência pode diminuir as chances de seu currículo ser avaliado com mais atenção. Muitas empresas exigem algum tipo de experiência.

Desse modo, investir em trabalho voluntário pode salvar seu currículo, pois acrescenta em experiências de emprego, de modo que você poderá melhor exemplificar o seu trabalho para seu possível empregador, passando mais confiança.

4. Marque presença em eventos on-line

Muitas áreas continuam realizando eventos remotamente, através de plataformas como o Zoom. Participar desses eventos pode trazer visibilidade profissional, além de acrescentar conteúdo e informação ao seu currículo.

5. Fale menos de você e mais do seu trabalho!

Qual é a necessidade de meia página de currículo falando apenas sobre questões e dados pessoais? Nenhuma. Seu currículo deve ser sucinto, então economize nos dados pessoais.

Recomendamos, desse modo, que o seu trabalho, sua formação, experiência, área de atuação e habilidades estejam em foco no seu currículo. Não poupe informações nesse sentido, o seu currículo certamente ficará mais atrativo.

