No último ano do Ensino Médio, os estudantes que anseiam por uma graduação começam a se preocupar mais seriamente com o estudo para o vestibular. Apesar de parecer difícil para muitos, pode ser mais fácil conseguir a aprovação no curso desejado se estas 5 dicas para passar no vestibular forem seguidas.

1. Organize um cronograma

Nossa principal dica é a organização. É primordial estabelecer um bom cronograma de estudos para se dar bem em provas de vestibulares ou no Enem, pois criar um hábito de estudo ajuda no aprendizado e na memorização dos assuntos.

Desse modo, montar seu cronograma é indispensável. Organize seus horários de acordo com as disciplinas cuja pontuação têm mais peso no curso desejado e não se esqueça de colocar pausas para descansar e tempo para revisões espaçadas.

2. Identifique suas dificuldades

Além de priorizar as matérias de mais peso para o curso que você deseja, você deve identificar suas demandas. Assim, recomendamos que você faça uma análise das suas maiores dificuldades em cada matéria e contemple esses assuntos com mais tempo.

Foque nas disciplinas em que você tem mais dificuldade, pois assim você aumenta suas chances de conseguir uma boa nota até nessas disciplinas.

3. Cuide da sua saúde mental

A terceira das 5 dicas para passar no vestibular não tem relação direta com os estudos, mas sim com a sua saúde. É comum os estudantes se sentirem ansiosos no ano do vestibular, logo, é preciso ter cuidado com a sua saúde mental.

Não esqueça de realizar atividades prazerosas e de descansar também durante os estudos, pois isso pode ajudar você a ficar menos ansioso. Se for necessário, busque ajuda profissional, estudar com a ansiedade consumindo sua mente prejudicará seu desempenho.

4. Pratique em provas anteriores

Praticar em provas anteriores é uma das formas mais eficazes de se preparar para o vestibular, invista nisso! Ao responder as provas anteriores você se habitua com o estilo de cada vestibular, além de se habituar com os tipos e gêneros textuais e assuntos que mais caem no vestibular.

5. Se desconecte

Por fim, a nossa última dica é para você se desconectar um pouco da internet. Às vezes perdemos muito tempo rolando o feed, e o tempo no ano do vestibular é precioso.

Não precisa se desconectar por completo, até porque se manter atualizado é muito importante, mas canalizar melhor o uso da internet será de grande ajuda. Assim como você estabelece horário para o estudo, restrinja também o tempo que pode ficar no celular.

