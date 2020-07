5 receitas fáceis da Ana Maria Braga para fazer em casa · .

Apresentadora de culinária mais conhecida no Brasil, Ana Maria Braga não parou de trabalhar durante a pandemia de novo coronavírus. Sem poder ir aos Estúdios Globo para fazer o Mais Você, a comunicadora de 71 anos ganhou um quadro de receitas dentro do Encontro. Exibido no horário mais nobre do programa, as dicas se tornaram o momento de maior audiência da atração de Fátima Bernardes.

Com participações diretamente da mansão onde mora em São Paulo ou de uma fazenda no interior do Estado, Ana Maria interage com Louro José virtualmente e mostra as receitas que fizeram sucesso no Mais Você nos últimos anos.

O . selecionou cinco dicas culinárias da apresentadora. São pratos doces e fáceis de fazer em casa. As receitas necessitam de poucos ingredientes. Todas elas foram exibidas no último mês no Encontro.

Pronto para fazer as receitas de Ana Maria Braga? Anote aí!

Confira abaixo as dicas da apresentadora:

O bolo d’água precisa de poucos ingredientes: ele fica fofinho e com uma casquinha crocante

Bolo d’água

Ingredientes:

– 4 claras em neve

– 4 gemas

– 2 xícaras (chá) de açúcar (400g)

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) de fermento em pó

– 8 colheres (sopa) de água

Modo de preparo: Depois de bater as claras em neve, adicione as gemas peneiradas, o fermento e o açúcar na batedeira. Tire a mistura da batedeira e acrescente a farinha de trigo; continue mexendo. Na sequência, ponha a água e mexa mais um pouco de baixo para cima. Pegue uma forma de buraco, unte com óleo, farinha e acrescente a massa. Leve ao forno pré-aquecido de 180ºC e deixe durante uma hora.

“O bolo sai fofinho do forno. Esse é um daqueles bolos que acabam na hora, mas se sobrar um pouquinho para o dia seguinte, você vai reparar que ele se mantém fofinho e com uma casquinha crocante por fora. No dia seguinte, você pode até cortar fininho e fazer uma torradinha no forno”, ensinou Ana Maria Braga. A receita foi ao ar em 19 de junho.

Os amantes de chocolates podem se deliciar com o brigadeirão gourmet de Ana Maria Braga

Brigadeirão gourmet

Ingredientes:

– 4 ovos

– 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco (120 ml)

– 1 lata de leite condensado (320 ml)

– 3 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado e derretido (400 g)

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador durante dois minutos, até misturar bem. Pegue uma forma de buraco de 17 cm de largura (se for maior, aumente a quantidade de ingredientes), passe manteiga, açúcar cristal (se não tiver, também serve o refinado) e despeje a mistura.

Na sequência, feche a forma com papel alumínio, coloque em banho-maria e leve ao forno pré-aquecido de 180º durante uma hora. Depois desse tempo, retire do forno, confira se está consistente e deixe na geladeira na própria forma de buraco durante pelo menos duas horas. Aí é só desenformar e fazer o acabamento com granulado, por exemplo. A receita foi ao ar em 9 de junho.

A pipoca com leite em pó fica pronta em poucos minutos e pode ser feita sem dificuldades



Pipoca com leite em pó

Ingredientes:

– 1/2 xícara (chá) de óleo (120 ml)

– 1/2 xícara (chá) de água (120 ml)

– 1/2 xícara (chá) de açúcar (100 g)

– 1/2 xícara (chá) de milho de pipoca

– Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo: Coloque a panela no fogo alto e ponha óleo, açúcar e água. Na sequência, adicione o milho de pipoca e mexa bem, para manter a temperatura uniforme. Quando a pipoca começar a estourar, tampe a panela, ponha em fogo baixo e deixe até parar de estourar. Ao perceber que parou de pipocar, desligue o fogo, adicione o leite em pó na própria panela e mexa bem.

“Não é aquele negócio que você come e acha muito doce. Sem sal nenhum, ela fica como as pipocas de verdade, não muito doce, mas você não consegue parar de comer. Não sei explicar”, opinou Ana Maria Braga. A receita foi ao ar em 4 de junho.

O mês de junho já passou, mas ainda é tempo de experimentar as delícias típicas de São João

Canjiquinha diferente

Ingredientes:

– 1/2 pacote de canjiquinha amarela ou quirera (250 g)

– 1,5 litro de água

– 1 xícara e 3/4 (chá) de açúcar cristal (220 g)

– 1 pitada de sal

– 1 pau de canela e 6 cravos

– 500 de leite

– 500 ml de leite de coco

– 1 xícara (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo: Na panela de pressão, coloque as 250 gramas de canjiquinha, a água, o açúcar cristal, o sal, a canela e os cravos. Deixe a panela de pressão no fogo; depois que pegar pressão, conte cinco minutos e desligue. Após tirar a pressão, abra a panela e despeje o leite, o leite de coco e o coco fresco ralado (coco desidratado também funciona).

Coloque a panela aberta em fogo médio durante meia hora; mexa de vez em quando para não grudar no fundo e já está pronto para servir. Uma dica é usar canela para finalizar. A receita foi ao ar em 3 de junho.

Para o doce de leite ter esse resultado, basta muito açúcar, leite e caprichar na hora de esfriar

Doce de leite caseiro

Ingredientes:

– 1 kg de açúcar cristal

– 2,5 litros de leite

Modo de preparo: Coloque em uma panela grande o açúcar cristal e deixe em fogo baixo; mexa durante aproximadamente 5 minutos, até queimar levemente o açúcar. Na sequência, despeje o leite e deixe fervendo durante uma hora e meia. A dica para acertar o ponto é quando as bolhas pequenas na panela ficarem maiores.

Retire do fogo e mexa com uma colher de pau até esfriar ou deixe em velocidade mínima na batedeira durante 20 minutos. A receita foi ao ar em 26 de junho.

Aproveite!

© 2020 . | Proibida a reprodução