99Entrega: serviço chega a mais 11 cidades brasileiras

Na última quarta-feira (16), a 99 anunciou a expansão de seu serviço de entregas para mais 11 cidades brasileiras. Com esta modalidade, chamada 99Entrega, usuários poderão enviar objetos pessoais a conhecidos e familiares — como nos aplicativos Uber Flash e Loggi.

O serviço está disponível em Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O município de Goiânia foi o primeiro a ter acesso à modalidade.

Segundo uma pesquisa realizada pela 99, os motoristas parceiros tiveram um aumento médio de 21% em seus ganhos com a categoria. Isso porque os usuários têm enviado objetos a destinos mais distantes do que nas outras modalidades. Em algumas capitais, as corridas chegam a ser até 34% mais longas.

A 99 acredita que esta seja uma alternativa segura para manter um contato com familiares e conhecidos durante a pandemia. Ainda de acordo com os dados divulgados pela empresa, 85% dos usuários demonstraram satisfação com a modalidade, atribuindo notas entre 7 e 10 (53%).

Para utilizar o serviço, entre no aplicativo da 99. Clique em “Para onde?” e digite a sua localização e o endereço de entrega. Em seguida, selecione a categoria 99Entrega entre as opções disponíveis no canto inferior da tela.

Selecione um cartão de crédito ou o Paypal como forma de pagamento e confirme a corrida. É necessário informar ao motorista pelo chat o nome do destinatário e as demais orientações sobre a entrega.

Para que seu pedido seja aceito, o objeto tem que cumprir alguns requisitos, como caber no porta-malas dos carros 99Pop. Além disso, o objeto deve estar de acordo com todas as leis vigentes e não ultrapassar 10kg ou o valor máximo de R$ 500.

Quando o motorista chegar ao local de retirada, deposite o pertence diretamente no porta-malas ou no banco traseiro do carro. O serviço está disponível no aplicativo das 6h às 23h.



