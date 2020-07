A Barraca do Beijo 2 promete namoro à distância, ciúme e possível traição; veja trailer · .

A Netflix divulgou na manhã desta terça-feira (6) o trailer de A Barraca do Beijo 2, que chega ao catálogo do streaming no próximo dia 24. Na prévia, é possível ver que Elle Evans (Joey King) e Noah Flynn (Jacob Elordi) continuam o namoro mesmo com a distância entre eles, já que o ex-bad boy foi estudar em outra cidade. Novos personagens surgem na história para provocar uma crise de ciúme entre eles e até uma possível traição.

Na continuação da comédia romântica queridinha entre os adolescentes, Elle passou o verão mais romântico de sua vida com o namorado. Agora, Noah vai estudar em Harvard enquanto a protagonista está começando o último ano no colégio.

A jovem enfrenta questões tipicamente adolescentes: como se relacionar à distância, como entrar na sonhada faculdade com seu melhor amigo Lee (Joel Courtney) e como lidar com a amizade de um novo colega de classe lindo e carismático chamado Marco (Taylor Zakhar Perez).

Quando Noah se aproxima de uma universitária aparentemente perfeita (Maisie Richardson-Sellers), Elle terá de decidir se confia nele e a quem seu coração realmente pertence.

O filme é baseado nos livros da escritora Beth Reekles e dirigido por Vince Marcello, o mesmo que trabalhou no primeiro longa da franquia.

Assista abaixo ao trailer de A Barraca do Beijo 2:

