A Contribuição Previdenciária dos Servidores Públicos

Inicialmente, a Reforma Previdenciária manteve o ponto que trata da contribuição dos proventos de aposentadorias e pensões nas situações em que excedam o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Neste sentido, dispõe o § 18 do artigo 40 da Constituição Federal:

Art. 40 […] § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Em contrapartida, o § 21 do mesmo artigo 40, que tratava da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes, foi revogado.

Contudo, no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a revogação depende de edição de lei, de iniciativa do Poder Executivo, que a referende.

Isto foi inserido pelo art. 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 103/2019, que assim dispõe:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

II – para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;