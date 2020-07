À espera de Domènec Torrent, Flamengo enfia 9 em jogo-treino com golaço de Bruno Henrique

Em jogo-treino que serviu de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo arrasou o Olaria por 8 a 0, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu.

Enquanto aguarda o anúncio do espanhol Domènec Torrent como seu novo técnico, o Mengo mostrou estar afiado e construiu a goleada com enorme facilidade.

O duelo foi disputado em três tempos, e a chuva de gols saiu com naturalidade.

Léo Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Pedro (2), Rodrigo Muniz e Lincoln anotaram para o Rubro-Negro.

O tento de maior destaque foi o de Bruno Henrique, que tirou zagueiro e goleiro com um único corte e rolou para o fundo das redes, fazendo um golaço.

A estreia do Mengão no Brasileiro será contra o Atlético-MG, dia 9 de agosto, às 16h (de Brasília), no Maracanã.