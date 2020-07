A Fazenda volta com plateia dentro de bolha e pré-confinamento de oito dias · .

A 12ª edição de A Fazenda contará com uma engenhoca para permitir a presença de público no palco. Um projeto feito pela Record prevê que a plateia fique dentro de bolhas espalhadas pelo cenário para evitar contato e possível disseminação do novo coronavírus. Já os participantes farão pré-confinamento de oito dias antes de chegarem à sede do reality.

Os 20 participantes convidados para o programa receberam ontem (7) um comunicado reforçando a necessidade de estarem totalmente disponíveis para A Fazenda 12 a partir de 15 de agosto, conforme o . antecipou. A preparação dos fazendeiros deve começar no final no mesmo mês para que a atração comece nos primeiros dias de setembro.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do portal R7, a ilustração da plateia dentro de bolhas faz parte de um projeto em 3D finalizado pela emissora e que deve ser testado nos dias de eliminação.

Outra mudança será na comunicação entre produção e os participantes. As fichas que eram lidas com instruções das tarefas serão substituídas por monitores para diminuir ainda mais o contato dos confinados com pessoas de fora do isolamento.

Ainda de acordo com o colunista, a interação de Marcos Mion com os dois indicados para a roça também se dará por vídeo, e só os fazendeiros estão no palco. Após o resultado, o eliminado será o único a ter contato com o apresentador antes de deixar a sede do reality.

© 2020 . | Proibida a reprodução