A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (20/07/2020)

Nesta segunda-feira (20), o TorrentFreak atualizou a lista dos filmes mais pirateados da semana. Ao contrário da edição anterior, que teve diversas novidades, desta vez há apenas dois novos títulos no ranking, que continua com Greydhoung na liderança, seguido por The Old Guard na 2ª posição e Palm Springs, fechando o pódio.

Umas das produções inéditas no top 10 é The Silencing (5ª posição), que assim como diversos outros longas lançados desde o início da pandemia do novo coronavírus, estreou apenas nos serviços de streaming, ficando de fora das salas de cinema, atualmente fechadas, como medida para evitar aglomerações e conter a disseminação da covid-19.

Estrelado por Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis, o filme acompanha um caçador envolvido em um perigoso jogo de gato e rato com a xerife da polícia, enquanto ela tenta rastrear um criminoso que pode ter envolvimento com o sequestro da filha dele, anos atrás.

O outro filme que aparece no ranking pela primeira vez é Ghosts of War (9ª posição). Também lançado recentemente nas plataformas digitais, o longa mostra um grupo de soldados americanos lidando com experiências sobrenaturais no final da Segunda Guerra Mundial, durante a estadia em um castelo francês, anteriormente ocupado por líderes nazistas.

Enquanto os dois novos títulos chegam às primeiras posições, outras duas produções deixam seus postos entre as atrações mais populares nos serviços de download de torrents. São elas You Should Have Left e Archive, que ocupavam a 9ª e a 10ª posições, respectivamente, na divulgação anterior.

Antes de conferir o novo ranking dos 10 filmes mais pirateados da semana, ressaltamos que o TecMundo não compactua com o download ilegal de quaisquer conteúdos, sendo favorável ao acesso apenas por meio das plataformas convencionais.

10. Irresistible

9. Ghosts of War

8. SCOOBY! O Filme

7. The Outpost

6. Relic

5. The Silencing

4. Hamilton

3. Palm Springs

2. The Old Guard

1. Greyhound