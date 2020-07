A lista dos 10 filmes mais pirateados da semana (27/07/2020)

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, A Barraca do Beijo 2 é uma das novidades na atualização do ranking dos filmes mais pirateados da semana, divulgada hoje (27) pelo TorrentFreak. Outros dois títulos também aparecem pela primeira vez na lista, que continua com Greyhound na liderança e The Old Guard na 2ª posição.

Na sequência da comédia romântica adolescente lançada em 2018, que chega ao top 10 na 4ª posição, o trio formado por Elle (Joey King), Lee (Joel Courtney) e Noah (Jacob Elordi) está de volta. Com Noah seguindo para Harvard, Elle precisará lidar com um namoro à distância, ao mesmo tempo em que encara mudanças na amizade com Lee.

Também lançado recentemente, The Rental já ganhou destaque entre os usuários dos serviços de download de torrents, surgindo na 6ª posição. Na trama, dois casais resolvem passar o fim de semana em uma casa a beira-mar, mas o que era para ser uma viagem divertida, se torna um pesadelo, quando as verdadeiras intenções do anfitrião são reveladas.

A outra produção inédita é Koma (7ª posição). Neste filme russo, um jovem arquiteto vai parar em um universo paralelo após se acidentar. Enquanto busca uma saída para o mundo real, ele precisa descobrir as leis deste estranho lugar, onde tudo é diferente.

No restante do ranking, temos apenas algumas trocas de posições em relação à edição passada, como a melhora de The Silencing, que passou da 5ª para a 3ª colocação. Já o musical Hamilton, que chegou à liderança algumas semanas atrás, agora está no 9º lugar.

Confira, a seguir, o ranking completo dos filmes mais pirateados da semana, lembrando que o TecMundo não apoia o download ilegal de qualquer conteúdo. Recomendamos acessar as produções somente pelos meios legais.

10. SCOOBY! O Filme

9. Hamilton

8. The Outpost

7. Koma

6. The Rental

5. Palm Springs

4. A Barraca do Beijo 2

3. The Silencing

2. The Old Guard

1. Greyhound