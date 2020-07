A pedido de Ancelotti, Everton vai atrás de Immobile, artilheiro do Italiano pela Lazio

O técnico Carlo Ancelotti está insatisfeito com o elenco do Everton, da Inglaterra. Segundo o jornal 90min, o italiano exigiu que a diretoria do clube faça grandes investimentos nesta janela de transferência caso deseje sua permanência.

A principal preocupação é no ataque, e o comandante já tem o nome certo para reforçar o setor: Ciro Immobile, da Lazio.

O centroavante italiano teve na temporada 2019/20 uma das melhores de sua carreira. São 37 gols em 42 jogos até o momento, terminando o Campeonato Italiano no topo da lista de artilheiros, com 34 tentos.



Desde 2016, Farhad Moshiri é acionista majoritário do Everton (Foto: Divulgação)

Aos 30 anos, ele tem contrato na Itália até 2023, mas Ancelotti acredita que o Everton tenha capacidade financeira de contratar o jogador, se tiver o auxílio de Farhad Moshiri, acionista majoritário do clube.

Moshiri se mostrou disposto a apoiar as ideias do treinador, compartilhando com ele o descontentamento com o desempenho da equipe nesta temporada. No Campeonato Inglês, o Everton foi apenas o 12º, marcando apenas 44 vezes, o terceiro pior ataque entre os doze primeiros colocados.