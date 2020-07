À procura de atacante, Sport avalia dois jogadores do Santos

À procura de atacante para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport avalia dois jogadores do atual elenco do Santos: Jonathan Copete e Lucas Venuto, ambos fora dos planos do técnico Jesualdo Ferreira no momento.

Copete está no time B após empréstimos ao Pachuca, do México, e Everton, do Chile. O contrato termina junho de 2021 e um empréstimo implicaria em renovação. O alto salário atrapalha a negociação, além do interesse do colombiano em permanecer.

Lucas Venuto está no grupo principal, mas atuou uma vez neste ano. O interesse do Sport nele foi antecipado pelo GloboEsporte.com. Vínculo acaba em 31 de dezembro de 2022.

O Santos tem vários atacantes e pode liberar atletas do setor nas próximas semanas.

“Na construção do plantel, há mais para algumas posições e menos para outras. Esse equilíbrio deve ser estabelecido”, disse Jesualdo.