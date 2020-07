‘A saúde deu uma rasteira’ · .

Babu Santana parou de fumar, mudou os hábitos alimentares e emagreceu 12 quilos após descobrir que tem diabetes. O ex-BBB contou sobre seus novos cuidados em participação no Encontro na manhã desta quinta-feira (16). “A saúde não esperou e me deu uma rasteira, mas acho que foi para o bem”, disse o ator.

“Parei de fumar. Não estou mais tomando refrigerante, diabético não pode tomar açúcar”, explicou ele, que saiu do BBB20 com 134 quilos e agora está pesando 122 quilos. “Voltei a fazer minhas atividades físicas, devagarzinho, para não maltratar a carcaça”, brincou Babu.

“Hoje estou com a minha glicemia totalmente controlada. Nunca me senti tão bem. E não estou sofrendo”, assegurou o intérprete de Tim Maia (1942-1998) nos cinemas. No último mês, Babu chegou a ficar internado em um hospital no Rio de Janeiro após se sentir mal. Foi então que recebeu o diagnóstico da doença.

“Estou com diabetes e, agora, quero estudar e entender o assunto. Estou confiante e otimista para ter uma vida mais saudável e tranquila. Estou bem e agora é cuidar da saúde”, disse ele, quando ainda estava hospitalizado.

Além da alimentação, Santana também está tomando um cuidado especial com sua família em meio à pandemia da Covid-19. Como seus filhos mais velhos não moram com ele, os jovens estão se revezando entre a casa dele e da mãe em temporadas de duas a três semanas durante a quarentena.

“Os meus filhos mais velhos, a gente sempre faz uma maratona. Eles ficam isolados no quarto um tempo e ficam de 10 a 25 dias comigo”, contou. “A Pinah [caçula] agora mora do lado da minha casa, então, estou vendo todo dia”, disse.

Recentemente, Babu anunciou que se mudaria. “Eu morava numa casa de 70 metros quadrados, não comportava toda essa estrutura que estou tendo agora. Um lugar maior conseguiria atender mais as demandas. A gente vai fazer a transição da casinha do Paizão para o casão”, brincou o artista.

© 2020 . | Proibida a reprodução