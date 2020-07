‘A única certeza é que jogarei no Real Madrid até junho de 2021’

[ad_1]



Luka Modric tem claro que seguirá no Real Madrid na próxima temporada, mas ainda não falou com o clube sobre um possível renovação de se contrato que termina em 2021.

O meio-campista croata foi chave no recente título de LaLiga depois de recuperar seu melhor nível no segundo turno.

Aos 34 anos, Modric ainda se vê longe de sua aposentadoria, mas deixa claro que, no momento, só pensa no curto prazo do Real Madrid.

“A única certeza é que jogarei no Madrid até junho de 2021”, disse durante uma extensa entrevista ao jornal Sportske Novosti, da Croácia.

“Não falei ainda (sobre renovação) com o clube e nem tenho pressa, mas jogarei no Real Madrid até junho de 2021. Quando chegar o momento definiremos o que fazer. Sem stress. O mais importante é me concentrar no Real agora e na Eurocopa.”

Modric admite que deseja se aposentar com o uniforme blanco, mas sabe que a decisão final depende do clube.

“E quem não gostaria (de se aposentar no Real)? Mas devemos ver se o clube vai querer. O Madrid é minha casa, mas eles que definem o que é melhor para o clube. Sei que é raro meio-campistas que jogam aqui até os 35 anos. Se o Madrid acha que já não sou o indicado, estou pronto. Nada mudará meu sentimento em relação ao clube”, analisou.



“Mas espero quebrar essa ‘regra’. Me esforcei muito para chegar ao Real, passei por tudo e não vou abrir mão fácil. Lutarei em campo para merecer seguir.”

Por fim, o croata se mostrou muito feliz com o título de LaLiga vencido nesta temporada.

“Ganhei 16 troféus no Madrid. Quatro Champions League. Mas esse título me deixou especialmente feliz. Deveríamos ter conseguido mais títulos nacionais neste tempo, mas não jogamos bem alguns campeonatos. Pois bem, devo desfrutar o presente”, finalizou.