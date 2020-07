A Vida em um Dia: documentário premiado ganhará sequência

[ad_1]





Em entrevista à Variety, Kevin Macdonald falou sobre A Vida em um Dia 2020, continuidade do documentário de 2010 montado a partir de vídeos enviados por usuários no YouTube. Produzido por Ridley Scott, o projeto tem como objetivo retratar o cotidiano de diferentes pessoas ao redor do mundo e é descrito como um trabalho em conjunto. Para participar, os interessados deverão enviar pequenas gravações realizadas apenas no dia 25 de julho e submetidas no site lifeinaday.youtube até 02 de agosto.

“Em 2020, faz-se história todos os dias. Incêndios florestais na Austrália. Conflito civil em Hong Kong. Uma pandemia que tirou vidas preciosas e mudou a nossa forma de viver. Protestos em todo canto do mundo para reivindicar que Vidas Negras Importam. Partilhamos momentos, rimos, choramos, amamos e tememos. E se capturássemos tudo isso num único dia?”, diz o comunicado.

“Eu penso como uma sequência — é parte de seu apelo, para ter uma ideia de como o mundo mudou. Queremos que as pessoas apresentem as versões autênticas de si mesmas. As melhores partes do primeiro foram os momentos aos quais você se conecta [com as histórias]: a emoção é a chave”, comentou o diretor.

Apesar da situação atual da pandemia do coronavírus, ele ressalta que a edição não será centrada nas experiências de pessoas durante este período de crise. “Espero que não seja só gente com máscaras faciais. Nós definitivamente não estamos tentando contar a história da covid-19”, destacou.

Macdonald também afirma que o corte final retratará o cotidiano de modo mais global. Isso porque no primeiro filme, 51% das filmagens eram de pessoas nos Estados Unidos, contudo, ele acredita que devido ao crescimento do YouTube e de formas de acesso à internet, indivíduos de outros lugares terão mais espaço.

A Vida em um Dia 2020 está previsto para estrear na edição do próximo ano do Festival de Sundance, ao mesmo tempo em que estará disponível na plataforma.