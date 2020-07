Abandonado por Esther, Guaracy cai nos braços de Griselda · .

Guaracy (Paulo Rocha) vai se consolar nos braços de Griselda (Lilia Cabral) após ser abandonado por Esther (Julia Lemmertz) em Fina Estampa. A Pereirão dará um beijo com paixão no português depois de ouvir as lamúrias dele. A essa altura da trama, a protagonista terá sido rejeitada por René (Dalton Vigh) por causa de um golpe de Tereza Cristina (Christiane Torloni).

A mãe de Antenor (Caio Castro) ficará solteira a partir do dia 16, após o chef de cozinha descobrir que ela era a investidora do Brasileiríssimo. A vilã fará a verdade vir à tona para provar para o ex-marido que sua rival mentiu na cara dele.

Já Guaracy ficará com o coração partido após a estilista do Fio Carioca decidirá fugir quando o escândalo da inseminação de Vitória vier à tona. Ela só deixará uma carta para o dono do Tupinambar. “Vou ficar lá até que tudo isso passe. Por favor, não me procura!”, exigirá a personagem de Julia Lemmertz no recado.

Os dois rejeitados, então, vão se apoiar. “Te conheço há tanto tempo, Guaracy, mas é a primeira vez que eu vejo que quem tá com problema agora é você”, observará Griselda depois de ouvir toda a história. “Eu fracassei. Eu não fui capaz de proteger a minha mulher e a minha filhinha”, desabafará o português.

Depois de uma caçada por Beatriz (Monique Alfradique) pela cidade, os dois voltarão à mansão de Griselda frustrados. A personagem de Lilia Cabral perceberá que o amigo não está bem e o convidará a passar a noite lá.

“Como companheiro, como marido, como pai, eu fui um fraco, um inútil. A Esther foi embora com a minha filhinha porque eu fui incapaz de as proteger, eu fui incapaz de dar a segurança que o homem tem a obrigação de dar à sua família”, lamentará ele.

“Talvez ela ache, presta atenção, que proteger a filha, nessa luta, seja tarefa só dela. Ela é uma mulher forte, você não pode esquecer que ela bancou separar do marido que ela amava pra realizar o sonho de ser mãe. Não tem nada a ver com você”, incentivará a milionária.

“Não tem nada a ver com o homem que você é! Acredita em mim, Guaracy, às vezes as pessoas se encontram na hora certa, no momento certo. E às vezes não”, continuará a rival de Tereza Cristina (Christiane Torloni), com a voz fraquejando e o rosto próximo ao do amigo.

“Guaracy, você é um homem maravilhoso”, elogiará Griselda. “Sou?”, questionará ele, hesitante. Os dois, então, se beijarão com paixão. As cenas irão ao ar a partir de 20 de julho na novela que a Globo reprisa devido ao novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

