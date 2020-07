‘Abro as pernas pra quem quiser’ · .

Participante brasileira no Big Brother de Portugal, Ana Catharina rebateu comentários machistas que ouviu no reality. “Estavam falando das minhas pernas, e o Diogo não tinha nada a ver com elas. As pernas são minhas, e eu abro onde, para quem e a hora que eu quiser”, declarou a sister antes da formação do paredão no domingo (12).

O programa exibido pela TVI havia mostrado uma sequência de imagens em que os brothers Diogo e Teresa comentavam sobre a colega de confinamento. A ex-cabeleireira chegou a dizer que Ana “abriu as pernas” para se manter no jogo e ganhar a simpatia do público.

“Com todo o respeito pelos programadores do conteúdo que fizeram o quadro, mas acho que faltou a minha presença ali porque estavam falando das minhas pernas. Eu sou dona do meu corpo” disse a instrutora de ioga, que foi aplaudida por outros participantes e pela plateia da atração.

O apresentador Cláudio Ramos elogiou a brasileira, que foi para o confessionário anunciar seu voto para a gala [paredão]. “Concordo com o que disse, porque as minhas pernas também são minhas e abro-as quando bem entendo. Acho que todo mundo aqui também”, disse ele, se virando para o estúdio.

“Acho que se todas as pessoas abrissem mais as pernas o mundo teria mais paz”, afirmou a concorrente aos risos. “Ana Catharina, cada vez gosto mais de si”, completou o português. Após a votação, Teresa chorou e pediu desculpas à Ana pelas coisas que havia falado sobre ela.

Confira o momento em que Ana Catharina critica os comentários machistas:





JANTOU CEDO! Ana Catharina, é brasileira e está no Big Brother em Portugal! Foi julgada por outra participante que disse que ela estava “abrindo as pernas” p/ continuar no jogo, por causa do relacionamento dela na casa! E a resposta foi essa: #BB20202Tvi pic.twitter.com/X1t7YqMukp

— TELEVIZONA 📺 (@TeIevizona) July 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução