Mayra Cardi detonou a decisão de Arthur Aguiar de entrar na Justiça para brigar pelos lucros na empresa Cura Você, uma parceria do ex-casal. Ao tomar conhecimento do próximo passo do ator, a empresária fez um longo desabafo nas redes sociais e classificou a postura do artista como “abuso financeiro”. “Eu me caso com você e resolvo que tenho metade de tudo que é seu?”, questionou a ex-BBB, indignada.

Pela ferramenta Stories do Instagram, a influenciadora de 36 anos falou sobre direitos iguais em um relacionamento. “Casamento para mim é parceria, uma coisa inteira, respeito mútuo, entrega, cumplicidade em todos os sentidos. Eu dou meu melhor, você dá também. Eu trabalho, você trabalha. Eu cuido do filho, você cuida também”, considerou ela nos vídeos publicados neste domingo (12).

“Se em um momento resolvem separar, é porque querem ser mais felizes separados. Aí é hora de dividir aquilo que foi dividido: todo o peso, trabalho, luta, cuidado, amor, reciprocidade. Tudo que fizeram juntos tem que ser dividido. Aí, sim, eu concordo que o dinheiro tem que ser divido”, analisou.

Neste domingo, o ator de 31 anos confirmou para o colunista Leo Dias, do Metrópoles, que vai iniciar uma disputa na Justiça: ele quer a divisão dos rendimentos da empresa que tem em sociedade com a ex-mulher. Em recentes declarações, ele disse ter trabalhado nessa e em outras companhias da empreendedora quando eram casados.

Diante das afirmações do ex-contratado da Globo, a coach analisou que relacionamentos que não possuem comprometimentos iguais não devem ser levados à alçada de direitos iguais. “Sou contra roubo e bon vivant. Casamento não é profissão. Não é um trabalho”, apontou ela.

“Sou contra, não interessa se é homem ou mulher, sou contra pessoas que abusam de pessoas. E o abuso aqui não está sendo verbal, emocional ou psicológico. Aqui está sendo abuso financeiro também”, detonou.

A mãe de Sophia Cardi Aguiar, de um ano, considerou que a partilha em uma união começa antes da separação. “Vamos dividir? Vamos dividir tudo. Eu vou ser mãe, você vai ser pai. Vou ser esposa, você vai ser marido. A gente vai ser junto, é parceria”, observou.

“Bem-bom para um e o outro se fodendo não dá. Isso aqui não é Disneylândia. Eu não sou o Mickey. Não tem como. Um não tem que dar conta da palhaçada toda para o outro ficar na gozolândia”, reclamou a blogueira.

Casal conversava sobre dinheiro

Em seu desabafo, Mayra relatou que conversava com Aguiar sobre divisão de bens. Segundo ela, quando estavam juntos, o ator chegou a verbalizar que não queria nada que fosse da empresária. “Porque ele sabia e tinha plena consciência que todas as empresas eram minhas. Tenho uma empresa de inteligência emocional e outra de emagrecimento pela saúde e alimentação saudável”, detalhou.

A coach, que já cuidou da reeducação alimentar de famosas como Anitta e Cleo Pires, disse que o ex-companheiro não seguia uma vida saudável, o que era respeitado por ela dentro da união. “O Arthur sempre foi o homem da pizza e da cozinha. Ele não cabia nas empresas”, descreveu.

“Ele sempre falou: ‘O dia que a gente separar, eu não vou querer nada seu. Afinal de contas, você batalhou sozinha, é seu trabalho, não entendo nada disso e não ajudei em nada. Obviamente, tudo continua sendo seu, como sempre foi'”, relembrou ela.

Mayra ainda observou que quando se casou com o ex-funcionário da Globo tinha mais dinheiro do que tem hoje. “Não vou entrar em detalhes. Mas, enfim, foi gasto muito dinheiro e hoje tenho menos que eu tinha”, apontou.

Diante de tudo que expôs, a especialista em emagrecimento contou detalhes da conversa que teve como ex-parceiro sobre dinheiro quando eram casados. “Perguntei para ele: ‘Você acha que tem direito a metade de tudo?’. Ele respondeu: ‘Pela lei eu tenho'”, contou a influenciadora.

Em seguida, Mayra diz ter questionado o ator sobre sua postura dentro do casamento. Ele teria concordado que divisão de bens deve ser igual quando há respeito e comprometimento mútuo. Satisfeita com a resposta, ela teria finalizado a conversa com outra pergunta: “Você acha que foi um marido foda? Você acha que esteve ao meu lado ou que ajudou a construir uma pena?”.

“Ele me respondeu ‘não’. Eu não sei se ele mudou de opinião, mas foi isso que ele me respondeu. Ainda bem, porque se ele me respondesse outra coisa, eu dava na cara dele. Na minha cara, pelo menos, ele não podia falar que foi um marido foda. Não na minha cara. Ele vai fazer o teatrinho dele em outro lugar”, disse.

Mostrando-se indignada, a empresária encerrou seu depoimento com uma frase para resumir sua opinião sobre partilha de bens em um relacionamento. “Eu concordo que direitos iguais tem que ser iguais. Mas é na alegria e na tristeza. Mulheres e homens fodas, merecem divisões fodas. Mulheres e homens de merda, merecem merda”, finalizou ela.

Veja declarações de Mayra Cardi no Instagram:

