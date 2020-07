Academias de Penedo deverão reabrir na próxima semana

Em entrevista nesta sexta-feira (31) ao programa Realidade, do apresentador João Lucas, o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, falou da flexibilização das medidas adotadas contra o coronavírus COVID-19 em Penedo.

Marcos Beltrão ressaltou que a partir de hoje as barreiras sanitárias foram finalizadas na cidade. O chefe da pasta explanou também que Penedo foi uma dos primeiros municípios do Nordeste a implementar esses pontos sanitários nos acessos da cidade e que isso contribuiu com um número muito menor de casos confirmados de coronavírus.

O comércio também reabriu, claro tomando várias medidas de enfrentamento a COVID-19. Tudo isso se deve pelo decreto do Governo de Alagoas que fez com que o município penedense fosse sinalizado na situação laranja.

ACADEMIAS

Seguindo exemplo de Maceió, e entendendo que se exercitar é primordial para a saúde do ser humano, o Governo Municipal deverá flexibilizar também as academias. Marcos Beltrão usou o seguinte exemplo: se uma academia que possui capacidade para atender 40 pessoas, a mesma deverá receber somente 4, e de forma agendada. Também todas as medidas preventivas devem ser tomadas como o uso de máscara, higienização constante dos equipamentos, aferição de temperatura e etc.

O secretário finalizou que a fiscalização será bem rígida e caso alguma empresa descumpra as medidas impostas, a mesma receberá penalizações e até mesmo perder seu alvará de funcionamento.

