Depois de ter seu fim adiado três vezes, As Aventuras de Poliana, do SBT, terá seu último capítulo exibido nesta segunda-feira (13). Para celebrar, a trama de Iris Abravanel ganhou uma transmissão ao vivo no canal oficial da produção no YouTube com apresentação de Sophia Valverde (Poliana), que aproveitou para zoar a fama de novela eterna. “Achei que ia durar mil anos”, disse logo no início da live.

“Hoje estou muito feliz porque tive um grande dia que eu pensei que nunca ia chegar. Todo mundo fazia memes [falando] que ia durar mil anos. Eu achei, realmente, que ia durar mil anos”, caçoou a intérprete da protagonista ao cumprimentar os polifãs.

O SBT organizou o bate-papo com o elenco do folhetim para mostrar uma retrospectiva dos mais de dois anos de exibição da produção. No posto de apresentadora, Sophia recebeu Igor Jansen (João) para comandar o encontro virtual.

Entrevistada pelo ator, a atriz admitiu que aprendeu a ser paciente com sua mocinha. “Aprendi muita coisa com a Poliana. Não sou muito paciente, mas ela tem muita paciência com as coisas. Ela é paciente com as pessoas e, às vezes, eu me irrito demais. Mas ela é paciente com as pessoas, e eu aprendi isso”, considerou.

A funcionária do SBT entregou que levou o Jogo do Contente para sua vida fora dos estúdios. “Antes da novela eu jogava, via o lado bom, mas não tinha um nome. Acho que a Poliana vê mais do que a Sophia. Mas estou sempre tentando ver o lado positivo da vida e das situações”, disse.

A PoliLive recebeu mais de 30 mil espectadores online. No entanto, enfrentou problemas técnicos com a conexão. Além de travar, o bate-papo caiu duas vezes. Jansen tratou as interrupções como “intervalos” e, depois da segunda falha, voltou para apresentar a transmissão sozinho.

Poliana Moça: Junno Andrade, Mariana Campolongo e João Pedro Delfino durante a PoliLive

Spoilers de Poliana Moça

A PoliLive serviu para os telespectadores de Poliana serem apresentados ao elenco de Poliana Moça. Quem acompanhou a transmissão ao vivo conheceu os novos atores que farão parte da segunda temporada e, de quebra, conferiu spoilers de cenas já gravadas antes das paralisações dos trabalhos por causa do coronavírus.

Allana Lopes, que interpretará Celeste, nova moradora da comunidade Bem Te Vi, foi a primeira dizer “oi” para os polináticos. Amanda Acosta, a Eugênia, anunciou que será parte do novo núcleo da sequência: a família Rogatto.

A atriz Ana Paula Lima, que viverá Tânia, adiantou para o público virtual que trará muita novidade como a nova namorada de Otto (Dalton Vigh) em Poliana Moça. Em seguida, a pequena Bella Soares se apresentou como Yuna Park, nova integrante do clubinho. Já a atriz Bella Chiang, que será Song Park, avisou que suas primeiras cenas serão justamente com Poliana.

Tavinho Martins, que interpretará Pedro Rogatto, entregou que causará no núcleo infantil. João Pedro Delfino, o Pinóquio da nova fase, esclareceu que seu menino –uma criação de Roger (Otávio Martins)– será uma versão diferente do boneco de madeira já bem conhecido pelo público.

Junno Andrade, que viverá Renato Araújo, o novo professor de música da Escola Ruth Goulart, contou que seu personagem terá um perfil “confuso e atrapalhado”. “Não vejo a hora de começar a gravar as novas cenas assim que tudo isso [a quarentena] passar”, admitiu.

O ator Marcello Airoldi, que dará vida a Davi, deu detalhes de seu núcleo. “Ele tem uma família muito legal e bacana. A relação deles é excelente e divertida. Tenho certeza de que muitas famílias brasileiras vão se identificar com esse cara”, disse.

Cena inédita de Poliana Moça exibida na PoliLive

Mariana Campolongo, que será Chloe, se apresentou tocando ukulelê, provando que a música é de família. Ela é irmã de Davi Campolongo (Bento), pianista profissional. O último a dizer “oi” para os polifãs foi Thiago Franzé, que atuará como André, o sobrinho-neto de Branca (Lilian Blanc), descrito por ele como um “machão do interior”.

Assim como tinha feito na primeira temporada, Iris Abravanel se inspirou nos livros escrito por Eleanor H. Porter (1868-1920), autora de Poliana e Poliana Moça, para criar a trama infantojuvenil do SBT. A estreia da nova fase será apenas em 2021.

