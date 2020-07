ACRESC Penedo divulga cerca de 2 toneladas de alimentos arrecadados em live solidária

A solidariedade tomou conta do evento e ajudou centenas de famílias

A instituição que é referência em reabilitação física, intelectual equoterapia de Penedo e região, realizou uma live no dia 17 de julho, com os cantores: Tekiel Rodrigues, Tharles Rosa Negra e Os Estouradinhos, com o propósito de arrecadar doações para ajudar famílias carentes da cidade e também de pessoas que estão em vulnerabilidade social devido a essa pandemia.

A ACRESC Penedo divulgou recentemente o total de alimentos arrecadados. Foram 2.151 alimentos que foram revertidos para quem mais precisa. A entrega foi feita pelos próprios funcionários da instituição.



Foto: ACRESCA ACRESC agradece a todos os parceiros e pessoas que realizaram esse ato de solidariedade com os menos favorecidos.