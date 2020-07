ACRESC Penedo realiza live para arrecadar doações, ajude você também!

Cantor Tekiel Rodrigues e Estouradinhos se apresentarão no evento ao vivo

Está chegando o grande dia da live solidária da ACRESC Penedo. Para quem não conhece, a ACRESC é referência em reabilitação física, intelectual equoterapia. A instituição não atende somente pacientes penedenses, mas de toda região, fazendo um trabalho magnífico em prol das pessoas que mais precisam.

O show será nesta sexta-feira, 17 de julho, a partir das 19h30 pelo Youtube do Boa Informação, com transmissão de áudio pela rádio Penedo FM 97.3Mhz.

No dia do evento haverá um telefone de contato para que as pessoas possam fazer doações.

Conheça um pouco mais da ACRESC visitando o Instagram

