Acusado de assassinar filho e enteado estaria recebendo auxílio emergencial

Georgeval Alves é acusado de estuprar, espancar e matar o filho e o enteado

Georgeval Alves virou notícia há cerca de dois anos, após ser acusado de estuprar, espancar e matar o filho e o enteado em Linhares, no Espírito Santo. Agora, ele volta a ser notícia, dessa vez por causa do auxílio emergencial de R$ 600.

De acordo com a Folha Vitória, o acusado estaria cadastrado no programa assistencial do governo. O nome de Georgeval aparece no Portal da Transparência. O portal também afirma que ele recebeu o pagamento da primeira parcela em abril. De acordo com o portal, o auxílio foi aprovado em mais duas parcelas.

Por estar preso, a informação gerou dúvidas sobre como ele teria tido acesso à internet e feito o cadastro. Há a hipótese dos dados de Georgeval terem sido utilizados por terceiros. Se esse foi o caso, quem utilizou os dados pode responder por estelionato e falsidade ideológica.

Em algumas situações, presos podem pedir o auxílio emergencial. Presos em regime semi-aberto e aberto que cumpram aos requisitos do auxílio podem recebê-lo, desde que os familiares não estejam recebendo auxílio reclusão. Presos em regime fechado não tem direito ao auxílio.

Ainda de acordo com o Folha Vitória, o Ministério da Cidadania foi contactado para explicar a razão do preso ter recebido o auxílio, mas não respondeu.