Adão Negro: Noah Centineo viverá o Esmaga-Átomo no filme da DC

De acordo com o The Hollywood Reporter, Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) estará em Adão Negro, adaptação cinematográfica do personagem da DC protagonizada por Dwayne Johnson. Segundo o site, o ator interpretará o Esmaga-Átomo, herói com superforça e capaz de manipular sua estrutura molecular para mudar de tamanho.

Apesar de ainda ter poucas informações sobre o derivado de Shazam!, é possível que seja uma das atrações principais do DC FanDome, evento online de celebração que também apresentará novidades dos projetos baseados na DC.

Noah CentineoFonte: IMDb/Reprodução

Vale lembrar que o personagem também é conhecido por ser membro da Sociedade da Justiça da América, equipe que será explorada no filme. O grupo conta ainda com Senhor Destino, Lanterna Verde (na versão original, Alan Scott), Sandman, Homem-Hora, Espectro, entre outros, porém não foi revelado quais figuras estarão no longa, dirigido por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

Inicialmente criado para ser o maior vilão de Shazam, Adão Negro passou nos últimos anos por uma evolução em seu propósito e se tornou mais complexo. Dessa forma, começou a ser retratado como um anti-herói e conquistou um espaço maior nos quadrinhos e animações. Suas origens estão ligadas ao Egito antigo e seus poderes são sobrenaturais.

Adão Negro está previsto para chegar aos cinemas no final de 2021.