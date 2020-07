Adecco oferece novas vagas de EMPREGO pelo país

As oportunidades são para diversas áreas de atuação.

Oportunidade! A Adecco, empresa especializada em recrutamento e seleção, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 92 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas áreas de atuação.

“No Brasil desde 1999 e presente nas principais capitais econômicas do país, a Adecco Brasil utiliza sua expertise internacional para implantar as mais novas e avançadas técnicas de gerenciamento de RH, alinhadas ao profundo conhecimento do mercado de trabalho nacional. Nosso compromisso é gerar um alto valor agregado aos serviços que prestamos com respostas rápidas e aderentes às necessidades de nossos clientes e candidatos”.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis:

Cargos

Técnico de Eletroeletrônica

Engenheiro

Operador de Corrida

Eletricista

Gerente de Estoque

Gerente de Projetos

Analista de Segurança do Trabalho

Técnico de Manutenção

Especialista em Integrações

Assistente Administrativo

Assistente de Vendas

Gerente de Estoque

Gerente de Projetos

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/adecco.

Você pode procurar um emprego de várias maneiras no Adecco Emprego. Umas delas é digitando o cargo de interesse no ícone “Pesquisar vagas” ou filtrando por área de atuação na página inicial. Logo em seguida, aparecerá uma lista com todos os empregos relacionados a sua busca, onde você poderá adicionar filtros de localização, salário e área de atuação.