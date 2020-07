advogado explica por que caso com torcedores em clássico de 2019 não é tratado como racismo

O Atlético-MG está processando os dois torcedores envolvidos no caso de injúria racial no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão no ano passado. Os fãs foram flagrados insultando um dos seguranças do estádio na ocasião.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No quadro “O Jogo é Legal”, do SportsCenter, o advogado Gustavo Lopes, do blog “Lei em Campo”, explica o motivo do caso ser tratado como injúria racial e não racismo.

“Há uma diferença técnica. No racismo existe uma restrição de direitos devido a cor ou origem étnica. Por exemplo, o cidadão é impedido de entrar num restaurante por sua origem étnica. Na injúria racial, há uma ofensa em razão da origem étnica”, explicou.

O Atlético processa os torcedores para que eles paguem o valor da multa recebida de R$ 15 mil. O clube já foi obrigado a pagar outros R$ 65 mil por outras puniçoes por conta deste clássico.

“Essa ação que eles estão sofrendo é pra uma contribuição pedagógica pra que nem eles repitam o que fizeram, nem outros o façam”, explicou Lásaro Cândido, vice-presidente do Galo.