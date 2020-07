Agência dos Correios de Igreja Nova passa a atender somente às terças e quintas-feiras

A população igreja-novense foi surpreendida neste início de semana com um aviso na porta da agência dos Correios da cidade, informando que a partir de agora, a empresa atenderá aos usuários dos serviços apenas nos dias de terça e quinta-feira.

A notícia logo se espalhou pelas redes sociais, gerando uma insatisfação ainda maior na população que já reclama há tempos da prestação dos serviços dos Correios no município de Igreja Nova.

Moradores do Loteamento Raposo, principalmente das Ruas Frei Odilon e Triunfo, reclamam que apesar de diversas casas já serem ocupadas há mais de seis anos, os Correios não entregam nenhum tipo de correspondência nas localidades.

Usuários também reclamam que nenhum tipo de postagem está sendo feita atualmente na agência local, prejudicando a todos que são obrigados a se dirigir a Porto Real do Colégio, município mais próximo, uma vez que Penedo está com as entradas fechadas por barreiras sanitárias restringindo acesso.