Agenda Netflix: 20 novidades no streaming entre 24 e 30 de julho

A Netflix oferece 20 novidades para seus assinantes brasileiros nesta última semana de julho, com destaque para a sequência do longa original A Barraca do Beijo.

Na continuação, após conquistar o namorado dos sonhos, Elle tenta equilibrar o relacionamento à distância com inscrições para universidades e uma nova amizade com um colega de classe maravilhoso que pode acabar mudando tudo.

Outros destaques da programação da semana incluem a terceira temporada de Good Girls, a estreia de Transformers: War For Cybertron Trilogy – O Cerco e o retorno de Harry Potter e a Câmara Secreta ao catálogo.

Confira a relação de novidades no streaming. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da companhia.

Veja também o que chegou na última semana: Cursed, Lista Negra e mais 16 estreias na semana

Agenda Netflix de 24 a 30 de julho

Dia 24

A Barraca do Beijo 2 (2020) – filme original

Dragões – Equipe de Resgate: Os segredos do Melo-Draco (2020) – animação original

É o Bicho! (2017) – filme original

Nimbe (2019)

Oferenda à Tempestade (2020) – filme original espanhol

Vem Cantar! Espanha (2020) – série original espanhola

Dia 25

Mundo Duplo (2020) – filme original

Dia 26

Good Girls: 3ª temporada (2020)

Dia 27

A Escolha Perfeita 3 (2017)

Dia 28

Last Chance U: 5ª temporada (2020) – documentário original esportivo

Dia 29

O Casamento de Nicole (2016)

Cidade Pássaro (2020)

Hasta que la boda nos separe (2018)

Magos do Cubo (2020) – documentário original

Por dentro das prisões mais severas do mundo: 4ª temporada (2020)

Rede de Ódio (2020) – filme original

Resgate (2019)

Dia 30