Agenda Netflix: Cursed, Lista Negra e mais 16 estreias na semana

A Netflix aposta em suas produções originais para manter seus assinantes brasileiros em casa durante essa fase de pandemia, e há conteúdos para todos os tipos de gostos chegando ao streaming nesta semana.

O destaque da semana é o lançamento de Cursed – A Lenda do Lago, releitura da lenda do rei Arthur contada pela perspectiva de Nimue (personagem interpretada por Katherine Langford, atriz de 13 Reasons Why).

Outros lançamentos que devem fazer a cabeça dos assinantes são: a nova série nacional Boca a Boca; a nova temporada de Como Vender Drogas Online (Rápido) e a versão América Latina da série documental Street Food.

O catálogo recebe também a 7ª temporada de The Blacklist (Lista Negra) e a comédia Viagem das Garotas. Confira abaixo a relação completa de novidades da semana na Netflix.

Agenda Netflix de 17 a 23 de julho

Dia 17

Boca a Boca (2020) – série original brasileira

Cursed – A Lenda do Lago (2019) – série original

Pai, Filho, Pátria (2020) – documentário original

O Roubo do Bem (2019)

Dia 18

Dia 20

Dia 21

Como Vender Drogas Online (Rápido): 2ª temporada (2020) – série original

Jack Whitehall: I’m Only Joking (2020) – stand-up original

Street Food: América Latina (2020) – série original

Dia 22

Amor no Espectro (2020) – série original documental

Amor Sertanejo (2020)

O Menino que Lia Cartas (2019)

Nas Montanhas da Coruja (2018) – série original polonesa

Norsemen: 3ª temporada (2020)

Nova York Contra a Máfia (2020) – série original documental

Quando o Sol se Põe (2020)

Dia 23