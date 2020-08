Agenda Netflix: Umbrella Academy e mais 45 novidades nesta semana

A Netflix Brasil oferece mais de 40 novidades, entre lançamentos, estreias e retornos ao catálogo, entre os dias 31 de julho e 6 de agosto.

Fechando o mês de julho, a plataforma de streaming disponibiliza aguardadas produções originais, como as novas temporadas de Vis a Vis e The Umbrella Academy.

Entrando em agosto, a Netflix traz o terceiro ano de The Rain e apresenta também a nova série Mundo Mistério, com Felipe Castanhari, trazendo os mistérios do mundo, da história e da ciência desvendados por um time de especialistas.

Confira abaixo a relação completa de títulos entrando na plataforma de streaming nos próximos dias. Títulos e datas podem sofrer alteração por parte da operadora.

Estreias na Netflix de 31 de julho a 6 de agosto

Dia 31 de julho

Solteiramente (2020) – filme original

Sugar Rush: 3ª temporada (2020) – série original

The Umbrella Academy: 2ª temporada (2020) – série original

Vis a Vis: 5ª temporada (2020) – série original

Dia 1º de agosto

A Escola dos Rugidos (2018)

Instinto Selvagem (1992)

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão (1985)

Love Story – Uma História de Amor (1970)

No Coração do Mar (2015)

Perfeita Execução (2020)

Peter Pan (2015)

O Santo (1997)

Sleight: O Truque Perfeito (2016)

Super Monstros: Turma Nova (2020) – infantil original

Talking Tom and Friends: 2ª temporada (2017)

Toradora! (2008)

Dia 3

Casa Grande (2014)

Immigration Nation (2020)

Dia 4

Acampamento de Verão do Cory Carson (2020) – animação original

Luccas Neto em: O Hotel Mágico (2020

Mundo Mistério (2020) – série original

Resgate em Malibu: A Próxima Onda (2020) – filme original

Sam Jay: 3 In The Morning (2020) – stand-up original

Dia 5

Anelka – O incompreendido (2020) – documentário original

Os Mais Procurados do Mundo (2020) – série original francesa

Sin City (2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo (2020) – episódio interativo original

Dia 6

Retornos ao Catálogo

Dia 1º