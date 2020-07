Agora você pode pedir táxi pelo app do Uber no Brasil

A Uber vai incluir a categoria de táxi em seu app no Brasil, oferecendo uma nova opção de viagem para os usuários. O anúncio foi feito pela empresa hoje (30), com a novidade devendo estar disponível a partir de agosto, chegando primeiro à cidade de São Paulo.

Integrando o portfólio global da companhia há mais de cinco anos, o Uber Taxi é oferecido atualmente em cidades como Madri, Seul, Atenas, Sydney, Praga, Montreal e Tóquio, entre outras, de 22 países. Na América Latina, o serviço havia chegado somente a Santiago, no Chile, até então.

De acordo com a diretora geral da Uber no Brasil Claudia Woods, a inclusão da categoria de táxi era um pedido recorrente dos clientes corporativos da plataforma, para que eles pudessem aproveitar recursos como o compartilhamento de viagens em tempo real e outras ferramentas de segurança.

O usuário pode conferir uma estimativa do preço a ser cobrado antes de confirmar a solicitação.Fonte: Uber/Divulgação

Todos os usuários terão acesso à novidade, bastando escolher “Táxi” entre as alternativas mostradas na tela do celular, ao solicitar uma viagem. A modalidade conta com os mesmos recursos de segurança encontrados nas demais opções, atendendo a passageiros e motoristas.

Preços serão baseados no taxímetro

Com relação ao preço do Uber Taxi, a empresa informa que o serviço seguirá a tabela de tarifas determinada pela legislação municipal. Ao final do trajeto, o motorista informará o valor calculado pelo taxímetro para que o aplicativo faça o cálculo e realize a cobrança — o pagamento será apenas por meios digitais, a princípio.

Os taxistas credenciados na Prefeitura de São Paulo poderão se cadastrar na plataforma a partir da próxima semana, utilizando o app da Uber para parceiros.

Segundo a empresa, a novidade deve começar a funcionar no próximo mês em São Paulo, mas ainda não há uma data definida para a estreia. Já em outras cidades brasileiras, por enquanto não existe previsão de lançamento da categoria.