Agosto na Netflix: Lucifer, 3%, Mundo Mistério e mais novidades

A Netflix Brasil divulgou os destaques de sua programação para o mês de agosto, com destaque para novas temporadas de séries originais muito populares junto aos assinantes.

Os fãs de Lucifer devem sintonizar a plataforma de streaming a partir do dia 21 para conferir a nova leva de episódios com o Diabão mais sedutor e sarcástico das telinhas.

As séries The Rain e 3% marcam presença com suas temporadas finais, enquanto novas produções chegam para fazer a cabeça dos assinantes, incluindo a animação Hoops e a documental Mundo Mistério (apresentada por Felipe Castanhari).

Confira abaixo a relação de destaques da programação da Netflix para agosto, lembrando que outros títulos ainda devem ser anunciados pela companhia.

Séries

O youtuber e apresentador Felipe Castanhari explora enigmas da história e da ciência com seus colegas de laboratório. Juntos, eles usam humor e experiências científicas para responder perguntas como “O que acontece no Triângulo das Bermudas?”, “É possível viajar no tempo?” e “Como eram os cães pré-históricos?”. Cada episódio teve a consultoria de especialistas como professores, médicos e pesquisadores.

Anos após a chuva dizimar a população da Escandinávia, Simone e Rasmus se desentendem sobre como salvar a humanidade.

Natureza Discreta (dia 7)

Esta série documental mostra animaizinhos fascinantes lutando para sobreviver em diversos mundos escondidos.

Vem Cantar! Alemanha (dia 7)

Neste campeonato de karaokê apresentado por Palina Rojinski, os competidores mais afinados podem ganhar até 30.000 euros.

Alto Mar: 3ª temporada (dia 7)

Quando o navio Bárbara de Braganza sai da Argentina para o México, Eva aceita a missão de acabar com um cientista que leva um vírus fatal a bordo. Com Marco Pigossi no elenco.

Sunset – Milha de Ouro: 3ª temporada (dia 7)

Grandes mudanças chegam ao Oppenheim Group: após fecharem uma grande venda, uma corretora enfrenta um fim de namoro complicado.

Com a igreja da família à beira da destruição, os Greenleaf enfrentam seus rivais e tentam resolver os problemas do passado.

Uma socialite chega ao limite durante um divórcio complicado que acaba em tragédia. Baseado em um crime real.

3%: 4ª temporada (dia 14)

Na última temporada desta série brasileira, o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática ao Maralto. A proposta de paz acaba sendo o pretexto para a destruição que definirá o futuro desse mundo dividido.

Teenage Bounty Hunters (dia 14)

Após capturarem um fugitivo por acidente, duas gêmeas unem forças com um veterano caçador de recompensas para entregar criminosos à justiça de Atlanta, Estados Unidos.

Assalto ao Banco Central (dia 14)

Baseada no roubo de 33 milhões de dólares do banco central da Colômbia, em 1994, que abalou o país. Estrelando Andrés Parra e Christian Tappan.

Glow Up: 2ª temporada (dia 14)

Um novo grupo de competidores precisa usar muita técnica e criatividade para ser o próximo astro ou estrela da maquiagem no Reino Unido.

Mia vai cursar medicina atrás de um professor que ela suspeita estar ligado a uma tragédia do passado de sua família e acaba envolvida no mundo do biohacking.

Lucifer faz um retorno triunfal, Chloe repensa o amor, Ella finalmente encontra um cara legal e Amenadiel se adapta à paternidade.

Nesta série de animação, um técnico de basquete mal-humorado faz de tudo para colocar seu time na linha e chegar às divisões principais. Não vai ser mole!

Gatunas: 2ª temporada (dia 25)

Três garotas de diferentes círculos sociais se tornam amigas após descobrirem que têm algo em comum: o hábito de furtar. Agora, elas estão de volta para a segunda temporada.

Mansão de Praia (dia 26)

Conheça as mansões luxuosas dos ricos e famosos na badalada região norte-americana dos Hamptons.

Trinta anos depois, a rivalidade entre Johnny e Daniel ressurge. Ralph Macchio e William Zabka voltam a seus papéis marcantes nesta continuação de Karatê Kid.

Sou um Assassino: Em Liberdade (dia 28)

Será que um assassino que foi condenado à morte por um crime brutal há quase 30 anos consegue se reintegrar a uma sociedade que mal conhece?

Filmes

No Coração do Mar (dia 1º)

Nessa história real que inspirou Moby Dick, a tripulação de um navio baleeiro luta desesperadamente para sobreviver ao ataque de uma baleia gigante. Com Chris Hemsworth.

Operação Sombra – Jack Ryan (dia 1º)

Enquanto trabalha disfarçado em Wall Street, o analista da CIA Jack Ryan descobre um plano terrorista para derrubar a economia dos EUA.

O Núcleo – Missão ao Centro da Terra (dia 1º)

O centro da Terra parou de girar, e o cientista Josh Keyes deve descobrir o porquê antes que o mundo literalmente desmorone. Com Aaron Eckhart e Hilary Swank.

Loucademia de Polícia 2: A Primeira Missão (dia 1º)

Mahoney e seus colegas finalmente se formaram na Academia de Polícia. Agora, eles saem às ruas para combater o crime e garantir muitas risadas.

Armações do Amor (dia 1º)

Em uma tentativa desesperada de expulsar o filho de 30 e poucos anos do ninho, seus pais frustrados contratam uma “consultora de relacionamentos”. Com Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker e Zooey Deschanel.

Sleight: O Truque Perfeito (dia 1º)

Lutando para criar a irmã sozinho, um jovem mágico de rua acaba entrando para o tráfico e precisa enfrentar a crueldade do mundo das drogas.

O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional. Com Jamie Foxx e Tom Cruise.

Para acabar com os rumores sobre a ressurreição de um pregador judeu, um tribuno romano e um soldado novato buscam o corpo desaparecido do homem crucificado. Com Joseph Fiennes e Tom Felton.

Três universitários fazem pouco caso de uma série de crimes horripilantes parecidos com antigas lendas, mas uma amiga descobre que pode ser a próxima vítima.

Além da Escuridão – Star Trek (dia 1º)

O reboot de Star Trek continua com Kirk e Spock lutando contra uma ameaça terrorista à frota estelar, com a ajuda de um aliado inesperado.

Dois jovens tentam salvar a lanchonete de bairro em que trabalham depois que uma franquia gigante de hambúrguer se instala do outro lado da rua.

Criado na cidade grande e apaixonado pela dança, um jovem se muda para o interior e descobre que sua atividade favorita não é permitida no seu novo lar.

Love Story – Uma História de Amor (dia 1º)

Neste romance clássico, o futuro advogado Oliver deixa seu pai milionário revoltado ao se apaixonar por uma estudante de origem humilde.

Instinto Selvagem (dia 1º)

Um policial tenta resistir aos encantos de uma escritora sexy que é a principal suspeita de ter cometido um assassinato igual ao de seus livros.

Fuga de Alcatraz (dia 1º)

Em 29 anos, ninguém conseguiu fugir da intransponível penitenciária de Alcatraz, exceto três homens, entre eles Frank Morris, um espertíssimo assaltante de bancos.

Uma família da alta burguesia carioca vai à falência, e o jovem Jean precisa aprender a lidar com a realidade nua e crua de uma vida menos afortunada. Os atores Suzana Pires, Marcello Novaes e Thales Cavalcanti fazem parte do elenco deste filme, vencedor do prêmio do público no Festival do Rio 2014.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo (dia 5)

Um especial interativo da Kimmy! Ela vai se casar, mas antes precisa acabar com o plano maligno do Reverendo. Agora é com você: o que ela deve fazer?

Dançarina Imperfeita (dia 7)

Para entrar na faculdade de seus sonhos, a inteligente e desajeitada Quin precisa vencer uma competição de dança. Com Sabrina Carpenter.

Círculo de Fogo: A Revolta (dia 13)

O filho de Stacker Pendercost, Jake, se une a um amigo piloto e uma hacker para enfrentar uma nova ameaça kaiju na batalha para salvar a humanidade.

Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans, Estados Unidos, durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma. Com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback e Rodrigo Santoro.

A Cidade Onde Envelheço (dia 18)

Neste filme premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e no Festival de Biarritz, na França, duas jovens portuguesas tentam criar raízes no Brasil. Teresa chegou recentemente; Francisca já está no país há um tempo.

Crimes de Família (dia 19)

Alicia vive a saga de uma mãe desesperada que vai fazer de tudo para impedir que o filho seja preso por tentar matar a ex-mulher.

John à procura de aliens (dia 20)

Um mago da eletrônica transmite sinais de rádio para as estrelas em busca de civilizações alienígenas enquanto leva uma vida solitária.

Ela é uma ex-criminosa no programa de proteção a testemunhas. E seus filhos vão arriscar tudo para salvá-la de sequestradores que exigem que ela faça um trabalho para eles.

Tammy: Fora de Controle (dia 21)

Após perder o emprego e ser traída pelo marido, Tammy decide pegar a estrada com a avó, que bebe demais. Com Melissa McCarthy e Susan Sarandon.

O Destino de uma Nação (dia 25)

Com a ameaça de invasão nazista, o recém-nomeado primeiro-ministro britânico Winston Churchill convoca um país a lutar pela própria sobrevivência. Com Gary Oldman, que venceu o Oscar de Melhor Ator por este filme.

Origens Secretas (dia 28)

Dois policiais se unem a um fã de quadrinhos e uma fã de cosplay para encontrar um assassino que recria histórias de origem de super-heróis.

Quase uma Rockstar (dia 28)

Amber não esquenta a cabeça com nada, até que uma tragédia ameaça seu otimismo e estilo de vida. Será que ela consegue enfrentar tudo isso sem se abalar?

Em Prova: Amiga do Inimigo (dia 31)

Uma história cheia de mistérios e emoções. Nessa continuação da websérie da influenciadora Viih Tube, ela e sua turma precisam descobrir quem é o Anônimo do Recanto, que está espalhando os segredos da escola pelas redes sociais.

Documentários e Especiais

O jornalista científico Latif Nasser investiga as conexões fascinantes e complexas entre os seres humanos, o mundo e o universo em geral nesta produção americana.

Immigration Nation (dia 3)

Conheça os problemas e as singularidades no sistema de imigração dos Estados Unidos nesta série documental.

Os Mais Procurados do Mundo (dia 5)

Alguns dos bandidos mais procurados do mundo, que conseguiram fugir apesar de grandes recompensas e extensas investigações.

Anelka – O incompreendido (dia 5)

Insuportável ou incomparável? Este documentário investiga as controvérsias que permeiam a vida e a carreira do astro do futebol francês Nicolas Anelka.

A Indústria da Cura (dia 12)

Esta série documental mergulha na lucrativa indústria do bem-estar que vende saúde e qualidade de vida, mas será que os produtos cumprem o que prometem?

Axé: Canto Do Povo De Um Lugar (dia 12)

A história do ritmo que levou o sincretismo cultural da Bahia para o mundo.

Ride on Time: 2ª temporada (dia 13)

Dos novos talentos aos artistas consagrados, esta série reveladora continua acompanhando as principais boy bands do Japão.

Este documentário mostra que a era de ouro dos videogames foi uma época competitiva, inovadora e muito divertida.

Pódio para Todos (dia 26)

Este filme conta a história extraordinária dos Jogos Paralímpicos e vai mudar a sua forma de ver a deficiência, a diversidade e o potencial humano.

Kids

Super Monstros: Turma Nova (dia 1º)

É hora de mais aventuras! Os Super Monstros recebem novos colegas na escola. O que será que essa turminha vai aprontar?

Saiba o que aconteceu antes da história clássica do Peter Pan, quando ele conheceu e até lutou ao lado do futuro rival Capitão Gancho.

Perfeita Execução: 1ª temporada (dia 1º)

Tudo muda para a jovem e talentosa ginasta Jenny Cortez quando ela troca os EUA pelo Canadá, com a família, para abrir um clube de ginástica.

Luccas Neto em: O Hotel Mágico (dia 4)

Luccas Neto e a irmã Gi se hospedam no Hotel Mágico, mas precisam se livrar dos elfos que conheceram no Pólo Norte e estão em busca de vingança.

Acampamento de Verão do Cory Carson (dia 4)

Cory vai para o acampamento de verão e fica morrendo de ciúmes quando descobre que seu melhor amigo vai dividir a barraca com a prima, e não com ele.

Resgate em Malibu: A Próxima Onda (dia 4)

O verão chegou, e a Equipe dos Linguados vai sediar a Competição Mestre da Praia Internacional, com muitas surpresas pelo caminho!

Magos: Contos da Arcadia (dia 7)

O jovem aprendiz de Merlin se une a personagens de Caçadores de Trolls e Os 3 Lá Embaixo no último capítulo da trilogia Contos da Arcadia, de Guillermo del Toro.

As Novas Aventuras do Macaco: 2ª temporada (dia 7)

A busca pelos pergaminhos sagrados continua para o Rei Macaco e seus amigos. Mas, em um mundo cheio de demônios, deuses e magia, tudo tem seu preço.

O Ônibus Mágico Decola Novamente – Rumo ao Espaço (dia 7)

As crianças do Ônibus Mágico vão para a Estação Espacial Internacional, mas precisam fugir de um animal gigante!

Octonautas e as Cavernas de Sac Actun (dia 14)

Os Octonautas embarcam em uma aventura submarina navegando por águas perigosas para ajudar um amiguinho a voltar para casa, no Caribe.

Caçadores de Bugs: 2ª temporada (dia 17)

O suporte técnico está de volta em mais uma temporada, caçando monstros que saem dos jogos para a vida real.

Nesta série de live-action, a apresentadora Emily Calandrelli surpreende com atividades, demonstrações e experimentos científicos divertidos.

Luo Bao Bei: 1ª temporada (dia 31)

Luo Bao Bei é uma menininha fofa e inteligente que usa a imaginação para viver aventuras com seus amigos reais e imaginários.

Anime

Toradora!: 1ª temporada (dia 1º)

Ryuji convoca a melhor amiga da crush para se aproximar dela, mas a explosiva Taiga está de olho em um colega dele. Será que isso vai dar certo?

The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods (dia 6)

Agora que Camelot é o reduto dos Dez Mandamentos, os Sete Pecados Capitais se juntam mais uma vez para livrar a Britânia do Clã dos Demônios.

Makoto Edamura se considera o maior vigarista do Japão, mas encontra um rival à altura quando tenta enganar um escroque de altíssimo nível.

Aggretsuko: 3ª temporada (dia 27)

A panda vermelha Retsuko e seu karaokê de heavy metal voltam para mais uma temporada (com legendas em português; sem previsão de dublagem).