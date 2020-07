“Ainda tem uma ou duas carências”

– destacou o dirigente.

“A gente tem que ter tranquilidade. (A busca é) até por questão de número. Dois camisas 9 saíram, Ricardo (Oliveira) e Di Santo. Até por questão de número temos uma necessidade, mas temos jogadores que podem fazer essa característica. O Marrony, o Tardelli. Com muita calma, estamos analisando o mercado pra buscar jogadores dentro da característica do Sampaoli”, concluiu.

“É um treinador com uma característica bastante particular. Até por isso, muitas vezes a gente não tem a compreensão de por que está se buscando o jogador X, Y, Z, por que ele (Sampaoli) ainda insiste em ter um jogador pra uma posição. E as pessoas falam ‘lá tem um, tem dois’, mas às vezes as características que o Sampaoli precisa ainda não tem no elenco. Isso a gente vem, no dia a dia, debatendo bastante”, completou.

As informações acima são do GloboEsporte.com, que apurou ainda que o Atlético tem interesse no lateral-direito Mariano, que aparece como uma ‘oportunidade’, e que também pode ir em busca de um ‘camisa 10’ para o lugar de Juan Cazares, que caminha para a reta final de seu contrato e não tem tanto espaço quanto antes na Cidade do Galo.

