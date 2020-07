Alagoas tem 47.864 casos da Covid-19 e 1.331 óbitos

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (15/07) confirma mais 859 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 47.864 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 5.509 estão em isolamento domiciliar e 146 internados em leitos públicos e privados. Outros 40.876 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.536 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 17 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 1.331 óbitos por Covid-19.

Mais 17 mortes foram confirmadas, laboratorialmente, por causa do novo coronavírus. Quatro vítimas residiam em Maceió, sendo um homem, de 32 anos; e três mulheres, de 20, 41 e 59 anos. O homem de 32 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Veredas; a mulher de 20 anos não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; a vítima de 41 anos era hipertensa e faleceu no Hospital Veredas; e a mulher de 59 anos era diabética e faleceu no Hospital Unimed.

A Covid-19 vitimou mais treze pessoas que residiam no interior do Estado, sendo oito homens e cinco mulheres. O homem de 81 anos, de Senador Rui Palmeira, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Clodolfo Rodrigues; o homem de 78 anos, de Boca da Mata, não tinha registro de comorbidades e faleceu na Santa Casa de Maceió; o homem de 73 anos, de Arapiraca, era diabético e faleceu no Hospital Daniel Houly; outro homem de Arapiraca, de 71 anos, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Daniel Houly; o homem de 73 anos, de Flexeiras, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Veredas; o homem de 31 anos, de Jacaré dos Homens, tinha doença renal crônica e faleceu no Hospital Daniel Houly; o homem de 90 anos, de Lagoa da Canoa, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Daniel Houly; e o homem de 63 anos, de São José da Laje, era hipertenso e faleceu no Hospital da Mulher.

Em relação aos óbitos do sexo feminino, a mulher de 80 anos, de Paripueira, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital da Mulher; a vítima de 94 anos, de Pão de Açúcar, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Clodolfo Rodrigues; a mulher de 82 anos, de Coité do Noia, era diabética e faleceu no Hospital Daniel Houly; a vítima de 87 anos, de União dos Palmares, era diabética e faleceu no Hospital Universitário; e a mulher de 69 anos, de Taquarana, não tinha registro de comorbidades e faleceu no Hospital Daniel Houly.

Os casos confirmados estão distribuídos em 102 cidades: Maceió (19.287), Arapiraca (4.158), Marechal Deodoro (1.484), São Miguel dos Campos (1.278), Coruripe (899), Rio Largo (889), Pilar (874), Teotônio Vilela (865), Campo Alegre (814), Boca da Mata (712), Girau do Ponciano (665), União dos Palmares (643), Palmeira dos Índios (564), Porto Calvo (557), São Sebastião (497), Santana do Ipanema (497), Matriz do Camaragibe (465), SãoLuís do Quitunde (454), Atalaia (451), Capela (441), São José da Laje (422), Olho d´Água das Flores (400), Delmiro Gouveia (395), Satuba (361), Junqueiro (349), Maragogi (346), Pão de Açúcar (336), Craíbas (302), Anadia (301), Murici (291), Jequiá da Praia (290), Messias (285), Penedo (256), São José da Tapera (249), Major Izidoro (245), Batalha (242), Maribondo (242), Piaçabuçu (237), Passo de Camaragibe (214), Igreja Nova (210), Feira Grande (207), Viçosa (196), Lagoa da Canoa (191), Colônia Leopoldina (190), Joaquim Gomes (185), Porto Real do Colégio (170), Flexeiras (165), Taquarana (162), Santa Luzia do Norte (158),Limoeiro de Anadia (153), Cajueiro (151), Coqueiro Seco (140), Quebrangulo (135), Ibateguara (127), Campo Grande (123), Igaci (122), PauloJacinto (121), São Miguel dos Milagres (119), Roteiro (109), Barra de São Miguel (109), Japaratinga (105), Traipu (107), Paripueira (104), Barra deSanto Antônio (102), Branquinha (99), Coitédo Noia (97), Novo Lino (95), SãoBrás (92), Palestina (89), Olivença (79), Porto de Pedras (78), Tanque d´Arca (77), Santana do Mundaú (77), Dois Riachos (77), Cacimbinhas (76), Estrela de Alagoas (69), Ouro Branco (68), Pariconha (62), Jacuípe (52), Piranhas (51), Campestre (49), Água Branca (43), Olho d´Água Grande (42), Belém (39), Monteirópolis (39), Senador Rui Palmeira (39), Carneiros (35), Maravilha (34), FelizDeserto (32), Pindoba (30) Jaramataia (28), Mata Grande (25), Poçodas Trincheiras (24), Chã Preta (21), Jacaré dos Homens (19), Belo Monte (18), Jundiá (17), Mar Vermelho (15), Canapi (14), Minador do Negrão (8), Olho d´Água do Casado (7), e Inhapi (7). As outras 124 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 em Alagoas eram naturais de Pernambuco, Tocantins, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Espírito Santo e Sergipe.

Óbitos – Até hoje foram confirmados 1.331 óbitos por Covid-19 em território alagoano, mas, sete deles, eram de pessoas residentes em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, tendo como vítimas cinco homens e duas mulheres.

Dos 1.324 residentes em Alagoas, 744 eram do sexo masculino e 580 do sexo feminino. Eram 655 pessoas que residiam em Maceió e as outras 669 moravam em Arapiraca (67), Rio Largo (46), São Miguel dos Campos (24), União dos Palmares (24), Marechal Deodoro (22), Pilar (21), Coruripe (20), Palmeira dos Índios (19), Teotônio Vilela (17), Satuba (16), Matriz do Camaragibe (16), Murici (13), Boca da Mata (13), São Luís do Quitunde (11), Maragogi (11), Atalaia (11), Junqueiro (11), Porto Calvo (10), Campo Alegre (10), Joaquim Gomes (10), Maribondo (10), Santana do Ipanema (10), Cajueiro (9), Messias (9), Delmiro Gouveia (8), Passo de Camaragibe (8), Ibateguara (8), Paripueira (8), Penedo (7), Barra de Santo Antônio (7), Viçosa (7), Batalha (6), Jequiá da Praia (6), Paulo Jacinto (6), Colônia Leopoldina (6), São Sebastião (6), Piaçabuçu (6), Limoeiro de Anadia (6), São José da Laje (6), Coqueiro Seco (5), Novo Lino (5), Barra de São Miguel (5), Roteiro (5), Olho d´Água das Flores (5), Girau do Ponciano (5), Flexeiras (5), Campestre (4), Igreja Nova (4), São José da Tapera (4), São Miguel dos Milagres (4), Branquinha (4), Santana do Mundaú (4), Senador Rui Palmeira (4), Lagoa da Canoa (4), Olho d´Água Grande (3), Jundiá (3), Poço das Trincheiras (3), Santa Luzia do Norte (3), Feliz Deserto (3), Major Izidoro (3), Japaratinga (3), Capela (3), Ouro Branco (3), Porto Real do Colégio (3), Craíbas (3), Canapí (3), Anadia (3), Pão de Açúcar (3), Cacimbinhas (2), Piranhas (2), Maravilha (2), Feira Grande (2), Quebrangulo (2), Tanque D´Arca (2), Porto de Pedras (2), Olivença (2), Traipu (2), Palestina (2), Taquarana (2), Campo Grande (1), Belém (1), Pindoba (1), Jacuípe (1), Belo Monte (1), Estrela de Alagoas (1), Inhapi (1), Jacaré dos Homens (1), e Coité do Nóia (1), segundo o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Leitos de Covid-19 do Estado – Dos 1.304 leitos criados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para atender, exclusivamente, pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 510 estavam ocupados até as 11h de quarta-feira (15/07), o que corresponde a 39% do total. Atualmente, 175 pacientes estão em leitos de UTI, 15 em leitos intermediários e 320 em enfermaria. Para acompanhar a evolução da ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19, acesse http://www.alagoascontraocoronavirus.com.br/