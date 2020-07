Alan Kardec revela sondagens de gigantes da Série A e comenta possível retorno ao Brasil

“Teve sondagens iniciais, sim, de times brasileiros. Mas no momento de aprofundar as conversas, não foi pra frente. Do Corinthians nunca chegou nada. Chegou do Palmeiras e do São Paulo, em momentos diferentes”, declarou o veterano de 31 anos.

Cria do Vasco, Alan Kardec conta ainda com passagens por Internacional, Santos, Palmeiras e São Paulo, no Brasil, além de Benfica, na Europa. Em 2016, ele fechou com o Chongqing Lifan, da China, que é o seu atual clube.

As informações acima são do UOL Esporte.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.