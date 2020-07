Além dos estudos: Benefícios da leitura para a vida

Você já deve ter ouvido falar de ler faz bem, não é mesmo? Mas o que esse hábito beneficia, na verdade?

Que é preciso fazer leituras para aprender conteúdos diversos, para estudar para provas, vestibulares, concursos, já é algo que todo mundo sabe.

Mas além de favorecer o conhecimento. Ler exerce alguma outra vantagem? Pesquisas realizadas no mundo todo indicam que sim.

Elencamos X benefícios da leitura indicados por estudos. Descubra quais são.

A leitura te deixa menos estressado

A Universidade de Sussex, no Reino Unido, descobriu que a leitura de poder para diminuir o estresse das pessoas. A pesquisa realizada pela instituição constatou uma redução de 68% nos níveis de estresse dos analisados. A frequência cardíaca baixou, assim como a tensão dos músculos.

“Não importa qual é o livro, apenas o processo de escapar das preocupações do mundo cotidiano já é uma forma de relaxar”, disse o responsável pelo teste, o neuropsicólogo David Lewis.

Empatia será o seu sobrenome

Empatia é a palavra da vez, mas por um bom motivo. A habilidade de “se colocar no lugar do outro” é muito necessária para a sociedade. Você pode desenvolvê-la a partir de livros, sabia?

O periódico Trends in Cognitive Sciences realizou uma pesquisa que mostrou como a leitura tem potencial para ativar nossa compreensão sobre o outro. Em suma, melhoramos quem somos.

Criatividade mais ativa

Quem possui o hpabito da leitura costuma ter senso criativo mais apurado, se dando bem na área acadêmica, das artes e até em projetos profissionais.

De acordo com um estudo do periódico Creativity Research Journal, a leitura, sobretudo de livros de ficção, abre portas à imaginação e auxilia a encontrar saídas para resolver problemas.

Memória fortalecida

Os riscos de demência, Alzheimer e outras doenças relacionadas ao sistema neurológico e que afetam a memória diminuem muito em quem lê bastante, principalmente na fase adulta da vida. O jornal Neurology divulgou uma pesquisa em 2013 que constatou esse benefício da leitura.

Viva mais com o hábito da leitura

Por fim, um fato que pode até te chocar: ler faz você ter uma vida mais longeva.

Uma pesquisa divulgada no periódico Social Science and Medicine compreendeu que pessoas que têm o hábito da leitura frequente, ou seja, leem todos ou quase todos os dias, podem viver mais do que aquelas que fogem dos livros.

E então, você sabia que ler nos beneficia em tudo isso?

