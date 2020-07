Alemanha já trabalha na regulamentação de carros autônomos

Recentemente, a Alemanha fez a Tesla “pisar no freio” quanto ao uso de termos comerciais relacionados a carros autônomos, mas quem pensa que esse é um sinal de resistência à introdução de novas tecnologias se engana. Isso porque, de acordo o Automotive News Europe, o país está se preparando para se tornar o primeiro do mundo a criar uma ampla estrutura para regulamentar tais veículos de nível 4.

Segundo o site, a legislação está sendo revisada pelo Ministério dos Transportes local e outros departamentos governamentais – sendo que ela pode estar pronta ainda neste ano. “A novidade deve estabelecer pré-requisitos no atual período legislativo para permitir a operação padrão de veículos motorizados autônomos e sem motorista em vias públicas, limitados geograficamente em um ambiente definido”, afirma o relatório.

Normas para circulação de veículos autônomos na Alemanha estariam sendo desenvolvidas.Fonte: Reprodução

Falta de regulação e um passo à frente

Mesmo que companhias como Waymo e Uber já estejam testando opções nos Estados Unidos, não há regras globalmente aceitas para regular os sistemas em uma configuração comercial. Isso porque veículos autônomos de nível 4 são aqueles que detêm total controle sob condições específicas, como áreas pré-determinadas, clima, tráfego e tipo de estrada.

Benedikt Wolfers, sócio do escritório de advocacia Posser Spieth Wolfers & Partners e especialista em legislação automotiva, explica que o fato de a União Europeia não disponibilizar leis formais a respeito do tema permite à Alemanha criar as suas – indo além de apenas testar protótipos e aprovar programas-piloto. “É algo diretamente ligado à comercialização de transportes autônomos de pessoas e produtos.”

O futuro pode estar chegando.Fonte: Reprodução

Claro que o movimento não significa que, do dia para a noite, as ruas serão invadidas pelas novidades, uma vez que existem diversas limitações a serem superadas pelas fabricantes. Entretanto, se o país aprovar a legislação, dará uma ideia clara de quanto tempo isso pode levar para acontecer.

Ainda que a Tesla esteja impedida de usar termos como “autopilot” e “direção autônoma total” por lá, uma vez que, segundo o governo, podem ser enganosos e potencialmente perigosos a motoristas, parece que o futuro, realmente, está chegando.