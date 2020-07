Alexandre Pato lamenta eliminação do São Paulo no Twitter e é xingado por torcedores

“Nem sempre as coisas acontecem conforme nós queremos ou imaginamos! É necessário reconhecer as falhas e aprender com elas. Infelizmente, não tivemos um bom resultado no jogo de ontem e, assim como a nossa torcida, estamos tristes e frustrados!”, postou.

“Neste moment,o é preciso resiliência para voltarmos ainda mais fortes! ⁣Lembre da minha ordem: ‘Seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!’ Josué 1:9”, completou.

A julgar pelas respostas em tom furioso na postagem, porém, a torcida do São Paulo não engoliu muito bem as palavras do atacante.

Em poucos minutos, o jogador já havia recebido centenas de mensagens, a maioria com ofensas e ironias.

Pato durante jogo do São Paulo Gazeta Press

“Vai se f***, maluco! Enfia o Tik Tok no seu r***”, escreveu um internauta, em referência à rede social de dancinhas que virou moda entre os boleiros.

“Queria estar triste com o dinheiro que vocês ganham”, postou uma torcedora.

“Para com esse papinho que não cola mais, mano”, pediu outro.

“Vai jogar bola, seu inútil. Queremos títulos, não mensagem de consolo”, bradou mais uma.

“Volta para a China logo”, ordenou um são-paulino revoltado.

Outros torcedores aproveitaram para xingar também outros atletas do elenco tricolor.

“Vaza do São Paulo, cara. Recebendo um navio de dinheiro por mês. Leve Daniel Alves, Juanfran, Reinaldo, Vitor Bueno, vão sugar outro clube. Perderam para um catado e em casa! Vocês são uns b***”, disparou.