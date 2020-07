Mariana Rios, 35 anos, fez um relato emocionado em seu Instagram nesta segunda-feira (13). A ex-repórter do The Voice Brasil sofreu um aborto espontâneo e fez um vídeo para contar que teve um sonho com seu irmão Diogo, que morreu quando tinha apenas dois anos, o que ela interpretou como premonição. “Algo me dizia que seria assim”, disse.

No sábado (11), dez dias depois de anunciar sua primeira gravidez, a atriz usou sua rede social para informar sobre a perda do bebê. Em uma carta para o filho, disse que não se sentia “no direito de questionar Deus”.

Nesta segunda, ela decidiu gravar um vídeo para agradecer as mensagens de apoio que recebeu de seus seguidores durante o final de semana. “Pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque o que vou contar agora é algo muito íntimo, que poucas pessoas da minha família sabem. Mas resolvi dividir com vocês, assim como vocês dividiram comigo suas histórias”, iniciou.

Mariana relatou que há dois meses sonhou com seu irmão Diogo, que ela constantemente costuma homenagear nas redes sociais. “Nunca tinha sonhado com ele. Meu irmão faleceu aos dois anos de idade, eu tinha quatro anos na época. Sempre pedi nas minhas orações que ele viesse me encontrar aqui, que eu o visse, que eu tivesse um encontro com ele”, contou.

“Aí, sonhei que ele chegava em casa com meus pais e fiquei muito assustada. Eu não entendi e perguntei para o meu pai: ‘O que está acontecendo? Por que ele está aqui?’. Meu pai falou: ‘Descobriram uma forma da pessoa que já se foi, que não está mais aqui com a gente, de passar 24 horas com a gente e reviver 24 horas'”, narrou.

No relato da artista, ela contou que pegou o irmão nos braços, pois ele ainda era um bebê. Ambos trocaram sorrisos e passaram o tempo juntos. “Passei o sonho todo com ele, vivendo esse momento. Eu feliz e ele olhando. Eu não falava nada. Só sorria para ele. Até que o olho dele começou a fechar”, observou.

“Muito assustada, eu perguntei para o meu pai: ‘Pai, o olho dele está fechando, o que eu faço?’. Meu pai falou: ‘Quando ele chegou, eu te avisei que seriam só 24 horas. Ele precisa ir, o tempo está passando’. Eu aceitei, dei um beijinho nele e olho dele fechou. Eu acordei [do sonho]”, descreveu.

A cantora expôs que despertou muito emocionada e contou sua experiência para Lucas Kalil, seu noivo. “Falei: ‘Acabei de ter um sonho com o meu irmão e eu tenho certeza de que estou grávida’. Liguei para o meu médico e fiz o exame, que comprovou aquilo que eu já sabia. Eu não contei para os meus pais do sonho num primeiro momento. Contei outro dia. Dividi isso com três pessoas da minha família”, confessou.

Falar do que havia sonhado deixava Mariana muito emocionada, por isso, ela decidiu guardar para si. Agora, ela conseguiu encontrar forças para dividir a experiência. “Por que estou falando isso para vocês? Porque lá no fundo do meu coração, alguma coisa me dizia que ia ser assim”, disse.

“Que [ele] ia chegar, ficaria um pouco, arrancaria todos os meus sorrisos, escancararia meus sorrisos e ia partir. Mas eu não queria acreditar. Então, eu vivi. Assim como vivo intensamente todas as situações da minha vida”, relatou emocionada.

“Na sexta-feira, quando fui fazer o ultrassom de rotina, a gente viu que o coração tinha parado de bater. Aí, me veio todo o sonho de novo. Eu falei: ‘Ele precisava desse tempo aqui’. De alguma forma, eu também precisava passar por isso porque nós só estamos aqui para a nossa evolução”, considerou.

A noiva de Kalil, então, disse compreender as dores da vida. “Agradeci por tê-lo ajudado e amado o tempo que ele precisava. Curto esse tempo. Mas ele precisava estar aqui e se sentir desse jeito, acolhido. Agradeci por ter tido essa oportunidade de aprendizado porque a gente aprende muito na dor”, pontuou.

Mariana viu nessa experiência uma forma de enviar uma mensagem de apoio para outras mulheres que passaram por situações semelhantes. “Para qualquer pessoa que esteja vivenciando uma dor, uma perda. Não se permita entrar no estado de sofrimento. Passe pelo seu luto, enfrente e chore muito. Isso não quer dizer que eu não tenha sofrido, ficado triste e que minha dor não seja grande. Porque está muito cedo e ainda é”, admitiu.

“Mas hoje já consigo falar com vocês com meu olhinho inchado, que eu sei que ainda está, de um final de semana inteiro de muito choro e lágrimas. Mas hoje eu consigo falar com vocês respirando melhor, com um entendimento melhor de toda essa situação e sem chorar”, apontou.

Mesmo diante da perda, Mariana relatou que consegue visualizar felicidade na vida. “Não vou permitir que o sofrimento me enfraqueça como ser, como pessoa, como mulher diante da minha vida. Porque a vida da gente é tão preciosa e linda. Tantas coisas boas vão acontecer”, declarou.

“Somos tão abençoados. Então, não vamos ficar olhando para os pontos negativos da nossa vida. Eles sempre vão aparecer. Eu tenho certeza de que as alegrias, que as boas emoções, pensamentos e presentes que a gente tem na vida são maiores que qualquer outra coisa”, refletiu.

Na visão da atriz, dor e tristeza são provações que o ser humano precisa enfrentar como forma de evolução. “A minha vida não vai ser um mar de rosas. Nem a vida de ninguém. Ficaria muito sem graça se fosse, né? A gente só precisa de um tempo para digerir e aceitar que as coisas fogem do nosso controle”, ponderou.

“Então, não se permita entrar na casinha acolhedora e quentinha do sofrimento, onde as pessoas vão te olhar e ter pena. Você vai ficar ali e se encolher cada vez mais. A gente precisa entrar na casa da luta, da felicidade, da perseverança, da paz, do amor e da entrega para a vida”, finalizou.

