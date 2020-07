Alunos e professores entram no universo dos podcasts

Alguns hábitos cotidianos foram modificados ao longo desta pandemia, inclusive em relação ao consumo de informação. Estamos mais conectados do que nunca e, ao mesmo tempo, mais atarefados.

Diante da nova realidade, o universo dos podcasts ganhou mais espaço, com mais gente se expressando sobre variados assuntos. A comunidade escolar ligada à educação na rede estadual de São Paulo também aproveitou para tirar proveito desta nova maneira de informar e gerar conhecimento.

É o caso da estudante Nicolle Mendonça de Barros, 16, da Escola Estadual Attilio Dextro, em Santa Bárbara D’Oeste, do estado de São Paulo. Motivada pela professora da disciplina eletiva Comunicação, Nicolle foi desafiada a entrar neste universo e teve que se reinventar para conseguir transmitir temas de interesse. “O podcast foi uma atividade proposta por minha professora Ana Lúcia. Eu sempre tive interesse pelo tema de libras, então aproveitei para conhecer mais e fazer com que a minha geração fale abertamente sobre esse assunto tão importante”, explica.

Com apenas três episódios, o podcast da Nicolle ainda não tem periodicidade regular, mas o resultado do que já foi exibido anima a estudante na produção de novos conteúdos. “Fiquei muito grata com o resultado é a dimensão que isso criou. Quero dar continuidade, mas que seja algo fluido, que não me sobrecarregue, mas que seja um canal para expor minha opinião e levar conhecimento”, explica.

O podcast de Nicolle pode ser acessado aqui.

Programa ajuda na preparação do Enem

Já o agente de organização escolar Claudio Adão, da Escola Estadual Jardim Silvia II, em Francisco Morato, utiliza plataformas como o Spotify e o Google para ajudar estudantes a se prepararem para o Enem e vestibular. O professor está a frente do projeto de leitura da escola, localizada em Francisco Morato, e criou o podcast ‘FALA’ para tratar de temas da atualidade, como coronavírus e protestos nos Estados Unidos.

Para as conversas ele convida professores da escola e de universidades como a Unicamp, na qual ele cursa seu mestrado em linguística, e até mesmo os próprios estudantes.

O podcast ‘FALA’ está disponível no canal da escola no Youtube, o SILVIA 2 TV ou em outras plataformas, como Spotify e Google.