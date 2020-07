Amália desvenda mistério e fica mais próxima de filho roubado · .

A memória de Amália (Vanessa Gerbelli) voltará com tanta força que a derrubará no chão em Novo Mundo. Depois de ouvir o nome da mãe de Cecília (Isabella Dragão), a mulher desmaiará ao lembrar que Sebastião (Roberto Cordovani) roubou o seu bebê. Ela passará a acreditar que a menina é o fruto de sua relação com dom João 6º (Leo Jaime).

Durante um almoço na casa de Peter (Caco Ciocler), a abolicionista interpretada por Isabella Dragão deixará escapar um detalhe sobre o passado do pai. “Até parece que ele esqueceu a vida pobre que levava antes de vir para o Brasil”, dirá a menina, para a surpresa do médico. “Sebastião era pobre?”, estranhará ele.

Sim, ele trabalhava nos estábulos do palácio de Queluz. Ele e minha mãe. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, morreu quando eu ainda era pequena. Chamava Mercedes [Stella Maria Rodrigues]”, complementará a jovem.

Diante da revelação, a personagem de Vanessa Gerbelli perderá os sentidos. “Não se preocupem. Amália tem esses desmaios, isso faz parte do tratamento”, explicará o profissional da saúde nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 15.

Pista falsa

Ao recobrar-se do susto, Amália será bombardeada por perguntas do clínico vivido por Caco Ciocler. “Você se lembrou de algo? Tem a ver com a mãe de Cecília?”, questionará ele, cheio de curiosidade. “Foram eles que roubaram o meu bebê. Ela e o Sebastião”, disparará a amante do rei português.

Ela contará que, durante a gestação, se escondeu justamente nos estábulos de Queluz para fugir da fúria de Carlota Joaquina (Débora Olivieri). “Não sei por que eles fariam isso, mas eu fiquei na casa deles quando estava grávida”, afirmará a protegida de madre Assunção (Angela Rabello).

“Você acha que esse bebê pode ser Cecília?”, questionará Peter, insistindo em uma pista que se mostrará falsa nos próximos capítulos do folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão. Afinal, a garota é apenas a primeira de uma série de candidatos a irmão de Pedro (Caio Castro).

A trama ainda mostrará a possibilidade de Hugo (César Cardadeiro) ser o primogênito do regente de Leo Jaime. Apesar de o rapaz até subir ao trono no decorrer da produção, o mistério só será verdadeiramente desvendado nos últimos capítulos, com a revelação de que Joaquim (Chay Suede) é a criança perdida.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução