Amália recobra a memória e arranca Pedro do trono; entenda · .

O reinado de dom Pedro (Caio Castro) estará com os dias contados em Novo Mundo. Durante uma sessão de hipnose, Amália (Vanessa Gerbelli) recobrará a memória e se lembrará do romance com dom João 6º (Leo Jaime). Ela revelará a Peter (Caco Ciocler) que seu filho perdido é o verdadeiro herdeiro do trono de Portugal, Brasil e Algarves.

A mulher acreditará que Cecília (Isabella Dragão) é o bebê que Sebastião (Roberto Cordovani) arrancou de seus braços a mando de Carlota Joaquina (Débora Oliveiri).

Em busca de uma confirmação, o médico interpretado por Caco Ciocler a colocará mais uma vez em estado de transe. “Você trabalhava de jardineira no palácio de Queluz. Consegue se recordar disso?”, questionará o terapeuta.

O folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão mostrará algumas sequências de flashback nas quais a personagem de Vanessa Gerbelli aparecerá em um quintal florido. “Você me disse que dom João vinha para conversar com você. Que lembranças você tem dessas conversas. Que sentimentos?”, inquirirá o profissional da saúde.

“Nós conversávamos sobre flores, e ele era tão encantador”, responderá a paciente, abrindo um sorriso. A expressão de felicidade, entretanto, desaparecerá em seu rosto assim que o clínico lhe perguntar sobre a aristocrata interpretada por Débora Olivieri. “Estou com medo, muito medo. Ela é brava”, choramingará a desmemoriada.

Dom João 6º (Leo Jaime) se encontra com Amália (Vanessa Gerbelli) nos jardins de Queluz

Briga pela coroa

Peter a incentivará a se concentrar nos rastros de seu passado e ignorar o pânico que a mãe de Pedro lhe causa. “Não desista, eu estou aqui com você”, dirá ele, já apaixonado. “A rainha… Ela tinha ódio de mim porque eu tive um romance com dom João”, desvelará a protegida de madre Assunção (Angela Rabello).

Atônita, Amália abrirá os olhos e perceberá que as suas faculdades mentais estão voltando aos poucos. “Meu bebê… Meu bebê é filho de dom João”, balbuciará a paciente nas cenas que serão exibidas na próxima sexta (24).

A reminiscência causará uma crise sem precedentes na administração do príncipe de Caio Castro, já que as cortes portuguesas empregarão todos os seus esforços para descobrir o paradeiro do bastardo do monarca lusitano –Hugo (César Cardadeiro) então será apontado como o único e irrefutável mandachuva da Colônia.

